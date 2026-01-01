Déployez Checkrr en un clic.
Analyser les bibliothèques Plex et Jellyfin à la recherche de médias corrompus et remplacer automatiquement les fichiers défectueux via Sonarr, Radarr et Lidarr.
Choisissez un pack VPS pour Checkrr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Checkrr ?
Checkrr est un scanner d'intégrité de bibliothèque open-source qui protège les grandes collections de médias contre la corruption silencieuse. Il effectue des vérifications ffprobe, magic-number et mimetype sur chaque fichier vidéo, audio et de sous-titres de votre bibliothèque, puis hache les fichiers vérifiés dans une base de données bbolt afin que les analyses futures ignorent le contenu connu comme étant bon et se terminent en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.
Lorsqu'un fichier échoue à l'inspection, Checkrr se connecte à la pile arr que vous utilisez déjà — Sonarr, Radarr ou Lidarr — supprime la copie corrompue et déclenche un nouveau téléchargement via le service correspondant. L'auto-hébergement de Checkrr vous permet de garder le contrôle de votre inventaire de médias, sans limites d'API tierces et sans aucun coût récurrent.
Fonctionnalités clés de Checkrr
analyses d'intégrité ffprobe
Détecte les fichiers tronqués, mal étiquetés et illisibles que Plex et Jellyfin ignorent silencieusement lors de la lecture.
Sonarr Radarr Lidarr
Supprime les fichiers corrompus et déclenche un nouveau téléchargement via votre pile arr existante sans intervention manuelle.
Réanalyses rapides basées sur le hachage
Stocke les hachages de fichiers dans une base de données bbolt afin que les analyses répétées ignorent le contenu vérifié et se terminent sur des bibliothèques de plusieurs téraoctets en quelques minutes.
Prise en charge de arr multi-instance
Se connecte à plusieurs instances Sonarr et Radarr simultanément, avec des mappages de chemins par instance pour les bibliothèques 4K, anime et standard.
Notifications intégrées
Envoie les résultats à Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, aux webhooks, à SMTP et à Healthchecks pour des analyses planifiées et automatisées.
Pourquoi exécuter Checkrr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Postiz
Plateforme de planification de médias sociaux open source avec création de contenus basée sur l'IA