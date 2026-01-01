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Analyser les bibliothèques Plex et Jellyfin à la recherche de médias corrompus et remplacer automatiquement les fichiers défectueux via Sonarr, Radarr et Lidarr.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Checkrr ?

Checkrr est un scanner d'intégrité de bibliothèque open-source qui protège les grandes collections de médias contre la corruption silencieuse. Il effectue des vérifications ffprobe, magic-number et mimetype sur chaque fichier vidéo, audio et de sous-titres de votre bibliothèque, puis hache les fichiers vérifiés dans une base de données bbolt afin que les analyses futures ignorent le contenu connu comme étant bon et se terminent en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Lorsqu'un fichier échoue à l'inspection, Checkrr se connecte à la pile arr que vous utilisez déjà — Sonarr, Radarr ou Lidarr — supprime la copie corrompue et déclenche un nouveau téléchargement via le service correspondant. L'auto-hébergement de Checkrr vous permet de garder le contrôle de votre inventaire de médias, sans limites d'API tierces et sans aucun coût récurrent.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Checkrr

analyses d'intégrité ffprobe

Détecte les fichiers tronqués, mal étiquetés et illisibles que Plex et Jellyfin ignorent silencieusement lors de la lecture.

Sonarr Radarr Lidarr

Supprime les fichiers corrompus et déclenche un nouveau téléchargement via votre pile arr existante sans intervention manuelle.

Réanalyses rapides basées sur le hachage

Stocke les hachages de fichiers dans une base de données bbolt afin que les analyses répétées ignorent le contenu vérifié et se terminent sur des bibliothèques de plusieurs téraoctets en quelques minutes.

Prise en charge de arr multi-instance

Se connecte à plusieurs instances Sonarr et Radarr simultanément, avec des mappages de chemins par instance pour les bibliothèques 4K, anime et standard.

Notifications intégrées

Envoie les résultats à Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, aux webhooks, à SMTP et à Healthchecks pour des analyses planifiées et automatisées.

Pourquoi exécuter Checkrr avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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