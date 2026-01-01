Checkrr est un scanner d'intégrité de bibliothèque open-source qui protège les grandes collections de médias contre la corruption silencieuse. Il effectue des vérifications ffprobe, magic-number et mimetype sur chaque fichier vidéo, audio et de sous-titres de votre bibliothèque, puis hache les fichiers vérifiés dans une base de données bbolt afin que les analyses futures ignorent le contenu connu comme étant bon et se terminent en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

Lorsqu'un fichier échoue à l'inspection, Checkrr se connecte à la pile arr que vous utilisez déjà — Sonarr, Radarr ou Lidarr — supprime la copie corrompue et déclenche un nouveau téléchargement via le service correspondant. L'auto-hébergement de Checkrr vous permet de garder le contrôle de votre inventaire de médias, sans limites d'API tierces et sans aucun coût récurrent.