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Moteur de recherche personnel privilégiant le local qui indexe en texte intégral votre historique de navigation et votre base de connaissances.

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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Hister ?

Hister est un moteur de recherche open-source qui indexe automatiquement en texte intégral les sites web que vous visitez, transformant votre historique de navigation en une base de connaissances privée et consultable. Au lieu de faire défiler une liste d'historique chronologique ou de vous fier à des moteurs de recherche distants qui profilent chaque requête, Hister vous permet de retrouver n'importe quelle page que vous avez déjà lue en utilisant son contenu, et non seulement son titre ou son URL.

L'auto-hébergement de Hister conserve vos données de navigation, le contenu indexé et les requêtes de recherche entièrement sur votre VPS. La même instance peut explorer des sites supplémentaires, indexer des fichiers locaux, exposer un point de terminaison MCP aux agents d'IA et servir plusieurs utilisateurs — le tout sans envoyer une seule requête à un service tiers.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Hister

Index de l'historique plein texte

Indexe automatiquement le contenu réel des pages que vous visitez, vous permettant de rechercher par ce qui a été écrit, et non seulement par URL ou titre.

Langage de requête puissant

Filtrer par domaine, plage de dates, langue, balises et expressions en texte intégral à l'aide d'une syntaxe de requête dédiée conçue pour la précision.

Indexation des fichiers locaux

Pointez Hister vers les répertoires sur votre VPS pour indexer les notes, les documents et les bases de connaissances parallèlement à votre historique de navigation.

Robot d'exploration intégré

Élargissez l'index en explorant des sites externes avec un robot d'exploration HTTP traditionnel ou un navigateur sans tête pour les pages riches en JavaScript.

Support multi-utilisateur

Hébergez une instance partagée pour une équipe ou une communauté locale avec des index par utilisateur et une authentification basée sur OAuth.

Intégration de l'IA et de MCP

Activer la recherche sémantique optionnelle et exposer les résultats aux agents d'IA via un point de terminaison du protocole de contexte de modèle.

Pourquoi exécuter Hister avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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