Déployez Hister en un clic
Moteur de recherche personnel privilégiant le local qui indexe en texte intégral votre historique de navigation et votre base de connaissances.
Choisissez un pack VPS pour Hister
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Hister ?
Hister est un moteur de recherche open-source qui indexe automatiquement en texte intégral les sites web que vous visitez, transformant votre historique de navigation en une base de connaissances privée et consultable. Au lieu de faire défiler une liste d'historique chronologique ou de vous fier à des moteurs de recherche distants qui profilent chaque requête, Hister vous permet de retrouver n'importe quelle page que vous avez déjà lue en utilisant son contenu, et non seulement son titre ou son URL.
L'auto-hébergement de Hister conserve vos données de navigation, le contenu indexé et les requêtes de recherche entièrement sur votre VPS. La même instance peut explorer des sites supplémentaires, indexer des fichiers locaux, exposer un point de terminaison MCP aux agents d'IA et servir plusieurs utilisateurs — le tout sans envoyer une seule requête à un service tiers.
Fonctionnalités clés de Hister
Index de l'historique plein texte
Indexe automatiquement le contenu réel des pages que vous visitez, vous permettant de rechercher par ce qui a été écrit, et non seulement par URL ou titre.
Langage de requête puissant
Filtrer par domaine, plage de dates, langue, balises et expressions en texte intégral à l'aide d'une syntaxe de requête dédiée conçue pour la précision.
Indexation des fichiers locaux
Pointez Hister vers les répertoires sur votre VPS pour indexer les notes, les documents et les bases de connaissances parallèlement à votre historique de navigation.
Robot d'exploration intégré
Élargissez l'index en explorant des sites externes avec un robot d'exploration HTTP traditionnel ou un navigateur sans tête pour les pages riches en JavaScript.
Support multi-utilisateur
Hébergez une instance partagée pour une équipe ou une communauté locale avec des index par utilisateur et une authentification basée sur OAuth.
Intégration de l'IA et de MCP
Activer la recherche sémantique optionnelle et exposer les résultats aux agents d'IA via un point de terminaison du protocole de contexte de modèle.
Pourquoi exécuter Hister avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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