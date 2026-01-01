Déployer Mattermost avec une installation en un clic.
Plateforme open source de messagerie d'équipe avec un contrôle total des données et des contrôles de sécurité de niveau entreprise.
Choisissez un pack VPS pour Mattermost
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mattermost ?
Mattermost est une plateforme de collaboration d'équipe auto-hébergée qui offre une messagerie similaire à Slack, le partage de fichiers, les appels vocaux et l'automatisation des flux de travail — tout en vous garantissant un contrôle total sur vos données. Conçue pour les équipes techniques et soucieuses de la sécurité, elle prend en charge les canaux de discussion thématiques, plus de 800 intégrations, le SSO, le LDAP et l'archivage de conformité, et ce, nativement.
L'auto-hébergement de Mattermost sur votre propre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, maintient tous les messages et fichiers au sein de votre infrastructure, et répond aux exigences de souveraineté des données, particulièrement importantes dans les secteurs gouvernementaux, financiers et de la santé où les outils exclusivement basés sur le cloud ne sont pas acceptables.
Fonctionnalités clés de Mattermost
Messagerie par fils de discussion
Des conversations d'équipe organisées dans des canaux persistants, avec une recherche en texte intégral sur un historique de messages illimité.
Intégrations riches
Connectez-vous à plus de 800 outils, y compris GitHub, Jira, Zoom et Jenkins, avec des webhooks, des commandes slash et une place de marché de plugins.
Voix et Vidéo
Les appels audio et vidéo intégrés avec partage d'écran centralisent la collaboration sans avoir à passer par des outils externes.
Sécurité d'entreprise
Le SSO, le LDAP, les autorisations basées sur les rôles et l'exportation de conformité répondent aux exigences strictes en matière de sécurité et de réglementation.
Propriété intégrale des données
Tous les messages et fichiers résident sur votre VPS — aucun accès fournisseur, aucuns frais par utilisateur et aucun verrouillage de plateforme.
Pourquoi exécuter Mattermost avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés