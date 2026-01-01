Mattermost est une plateforme de collaboration d'équipe auto-hébergée qui offre une messagerie similaire à Slack, le partage de fichiers, les appels vocaux et l'automatisation des flux de travail — tout en vous garantissant un contrôle total sur vos données. Conçue pour les équipes techniques et soucieuses de la sécurité, elle prend en charge les canaux de discussion thématiques, plus de 800 intégrations, le SSO, le LDAP et l'archivage de conformité, et ce, nativement.

L'auto-hébergement de Mattermost sur votre propre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, maintient tous les messages et fichiers au sein de votre infrastructure, et répond aux exigences de souveraineté des données, particulièrement importantes dans les secteurs gouvernementaux, financiers et de la santé où les outils exclusivement basés sur le cloud ne sont pas acceptables.