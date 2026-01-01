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Plateforme open source d'observabilité et de suivi des coûts native d'OpenTelemetry pour les applications LLM et d'IA générative.

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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpenLIT ?

OpenLIT est une plateforme d'ingénierie d'IA open-source qui offre aux applications d'IA générative et de LLM une observabilité complète avec une seule ligne d'instrumentation. Elle capture les traces, l'utilisation des jetons, la latence, les erreurs et les coûts à travers plus de 50 fournisseurs de LLM, bases de données vectorielles, GPU et frameworks d'agents — le tout en utilisant les conventions sémantiques natives d'OpenTelemetry, de sorte que les pipelines OTel existants fonctionnent sans SDK personnalisés.

L'auto-hébergement d'OpenLIT sur votre propre VPS maintient le contenu des invites, l'utilisation des modèles et l'activité des clés API sur une infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par jeton ni limites de sièges imposées par un fournisseur SaaS. Le stockage ClickHouse gère la télémétrie à volume élevé, et le collecteur OTel fourni expose des points de terminaison OTLP gRPC et HTTP prêts pour le SDK OpenLIT ou tout autre service instrumenté par OTel.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de OpenLIT

Observabilité LLM

Capturez les invites, les complétions, les jetons, la latence et les erreurs chez plus de 50 fournisseurs de LLM avec deux lignes de configuration SDK.

Suivi des coûts

Suivre les dépenses par requête, par modèle et par application en temps réel grâce à la tarification intégrée pour les principaux fournisseurs de LLM.

OpenTelemetry natif

Utilise les conventions sémantiques OTel standard pour l'IA générative, de sorte que tout service instrumenté OTel transmette des données sans les SDK des fournisseurs.

Surveillance GPU

Collecte de métriques de GPU NVIDIA et AMD — utilisation, mémoire, température et consommation électrique — ainsi que la télémétrie du modèle.

Gestion des invites et des Vaults

Versionnez les invites, exécutez des expériences et stockez les clés API des fournisseurs dans un coffre-fort de secrets intégré avec un accès basé sur les rôles.

Playground et évaluations

Comparez les réponses des modèles côte à côte et exécutez des évaluations automatisées pour évaluer la qualité, les biais et les hallucinations.

Pourquoi exécuter OpenLIT avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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