Déployez GitLab en un clic
Plateforme DevOps open source complète combinant l'hébergement Git, les pipelines CI/CD et la gestion de projet en une seule application.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec GitLab ?
GitLab Community Edition est une solution DevOps tout-en-un qui réunit l'hébergement de dépôts Git, l'automatisation CI/CD, la gestion des tickets, la vérification de code et le registre de conteneurs dans une seule application auto-hébergée. Elle élimine le besoin d'intégrer plusieurs outils distincts et offre aux équipes une plateforme complète de cycle de vie de développement logiciel sous le contrôle total de l'organisation.
L'auto-hébergement de GitLab supprime la tarification par utilisateur et conserve le code source, les secrets CI/CD et les résultats d'analyse de sécurité sur une infrastructure que vous possédez. Remarque : le démarrage initial peut durer de 3 à 10 minutes, car tous les services internes s'initialisent. Des erreurs 502 peuvent s'afficher pendant l'initialisation, cela est normal. Minimum 2 cœurs de CPU et 4 Go de RAM sont recommandés pour les déploiements de petites équipes.
Fonctionnalités clés de GitLab
Pipelines CI/CD intégrées
Les exécuteurs de pipeline intégrés automatisent les tests, la création d'images Docker et les déploiements sans avoir recours à Jenkins ou à des services de CI externes.
Registre de conteneurs
Stocker et gérer les images Docker directement avec votre code dans un registre de conteneurs privé intégré.
Flux de travail des demandes de fusion
La revue de code avec des commentaires en ligne, des règles d'approbation et des modèles de demande de fusion maintient des garde-fous de qualité pour chaque modification.
Analyse de sécurité
Le SAST intégré, l'analyse des dépendances et la détection des secrets identifient les vulnérabilités avant que le code n'atteigne la production.
Suivi des problèmes et planification
Tableaux, jalons, étiquettes et feuilles de route permettent aux équipes de planifier et de suivre le travail sur la même plateforme où le code réside.
Pourquoi exécuter GitLab avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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