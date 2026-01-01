Déployer ClickHouse en un clic.
Base de données OLAP colonnaire open source conçue pour l'analyse en temps réel sur des milliards de lignes avec une latence de requête de l'ordre de la milliseconde.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ClickHouse ?
ClickHouse est un système de gestion de base de données en colonnes open source, conçu spécifiquement pour le traitement analytique en ligne — exécutant des requêtes d'agrégation sur des milliards de lignes en millisecondes sans cubes précalculés ni vues matérialisées. Développé à l'origine chez Yandex et maintenant maintenu par ClickHouse Inc., il alimente les plateformes d'analyse, les backends d'observabilité et les pipelines d'événements produit dans des entreprises allant des startups à Cloudflare, Uber et eBay.
L'auto-hébergement de ClickHouse sur votre VPS offre aux backends d'application, aux tableaux de bord analytiques et aux outils d'observabilité une couche de requête haute performance pour les données de journalisation, les métriques, les événements utilisateur et les charges de travail de séries temporelles. L'interface utilisateur Play intégrée fournit une interface de requête basée sur un navigateur afin que les analystes puissent écrire du SQL sans installer de client de bureau.
Fonctionnalités clés de ClickHouse
Stockage colonnaire
La compression par colonne et la disposition sur disque offrent des taux de compression de 10 à 100 fois supérieurs et des requêtes d'agrégation considérablement plus rapides que les bases de données orientées ligne.
Famille de moteurs MergeTree
Les moteurs de table spécialisés pour les séries temporelles, les données répliquées, les agrégats de somme et les charges de travail graphiques optimisent le stockage et les requêtes par cas d'utilisation.
Interface utilisateur Play intégrée
Exécutez des requêtes SQL ad hoc directement depuis le navigateur sur /play avec la coloration syntaxique, l'historique des requêtes et la visualisation des résultats.
Vues matérialisées
Les tables pré-agrégées maintenues de manière incrémentale vous permettent de servir des requêtes de tableau de bord sur des milliards de lignes avec une latence inférieure à la seconde.
Distribué et répliqué
Prise en charge native du partitionnement entre les nœuds et de la réplication des tables pour une haute disponibilité sans services de coordination externes.
Pourquoi exécuter ClickHouse avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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