Déployer WireGuard Easy en un clic d'installation.
Gestion de VPN WireGuard via le web avec génération de clients, codes QR et statistiques de trafic en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour WireGuard Easy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WireGuard Easy ?
WireGuard Easy est une interface web auto-hébergée qui simplifie le déploiement et la gestion d'un serveur VPN WireGuard, quel que soit votre niveau de compétence. Elle offre un tableau de bord pour la création de configurations client, la génération de codes QR pour la configuration mobile et le suivi des statistiques de trafic en temps réel sans avoir à manipuler la CLI de WireGuard.
L'auto-hébergement de WireGuard Easy sur un VPS vous offre un serveur VPN privé sous votre contrôle total. La cryptographie moderne de WireGuard et son module noyau léger offrent des tunnels nettement plus rapides et plus efficaces que ceux d'OpenVPN ou d'IPSec, et l'interface web permet d'ajouter, de désactiver ou de supprimer des clients instantanément sans redémarrer le serveur.
Fonctionnalités clés de WireGuard Easy
Gestion web
Ajouter, activer, désactiver et supprimer des clients VPN depuis une interface de navigateur sans utiliser la ligne de commande WireGuard.
Configuration du QR code
Générez des codes QR pour chaque configuration client à scanner avec l'application mobile WireGuard pour une configuration de connexion instantanée.
Statistiques de trafic en temps réel
Surveiller l'utilisation de la bande passante par client et les horodatages de la dernière connexion depuis le tableau de bord pour suivre l'activité VPN.
Tunnels WireGuard rapides
La cryptographie moderne et l'implémentation au niveau du noyau de WireGuard offrent des tunnels VPN plus rapides et plus efficaces que OpenVPN.
Exportation de la configuration client
Téléchargez les fichiers de configuration client pour tout appareil qui prend en charge WireGuard, y compris les clients de bureau, mobiles et de routeur.
Pourquoi exécuter WireGuard Easy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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