WireGuard Easy est une interface web auto-hébergée qui simplifie le déploiement et la gestion d'un serveur VPN WireGuard, quel que soit votre niveau de compétence. Elle offre un tableau de bord pour la création de configurations client, la génération de codes QR pour la configuration mobile et le suivi des statistiques de trafic en temps réel sans avoir à manipuler la CLI de WireGuard.

L'auto-hébergement de WireGuard Easy sur un VPS vous offre un serveur VPN privé sous votre contrôle total. La cryptographie moderne de WireGuard et son module noyau léger offrent des tunnels nettement plus rapides et plus efficaces que ceux d'OpenVPN ou d'IPSec, et l'interface web permet d'ajouter, de désactiver ou de supprimer des clients instantanément sans redémarrer le serveur.