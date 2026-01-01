Grafana est la plateforme d'observabilité open source la plus populaire au monde, utilisée par plus de 20 millions d'utilisateurs pour transformer les données de séries temporelles en tableaux de bord exploitables. Elle se connecte à plus de 100 sources de données — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, fournisseurs de cloud, et plus encore — permettant aux équipes de visualiser et de créer des alertes sur les données de tous les recoins de leur infrastructure dans une interface unifiée unique.

L'auto-hébergement de Grafana sur votre VPS élimine les frais de sortie du cloud et la tarification par siège tout en conservant les configurations des tableaux de bord, l'historique des requêtes et les données métriques entièrement au sein de votre propre infrastructure — essentiel pour les environnements sensibles à la conformité et les équipes qui surveillent les systèmes internes inaccessibles depuis l'internet public.