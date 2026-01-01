Vvveb est un système de gestion de contenu open-source avec un constructeur de pages visuel intégré par glisser-déposer. Il vous permet de concevoir et de publier des sites web professionnels, des blogs et des boutiques en ligne en faisant glisser des composants sur la zone de travail et en les personnalisant visuellement — sans nécessiter de code.

L'auto-hébergement de Vvveb sur un VPS vous donne un contrôle total sur l'infrastructure et les données de votre site web sans frais SaaS mensuels. La bibliothèque de composants couvre les mises en page, le texte, les médias, les formulaires et les éléments d'e-commerce, tandis que le backend offre la gestion multi-pages, le téléchargement de médias et la personnalisation de thèmes.