Déployez ZincSearch en un clic.
Moteur de recherche open source léger développé en Go qui offre une recherche en texte intégral avec une fraction de l'utilisation des ressources d'Elasticsearch.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ZincSearch ?
ZincSearch est un moteur de recherche open source écrit en Go qui sert d'alternative légère à Elasticsearch, conçu pour les équipes qui ont besoin d'une recherche plein texte rapide sans avoir à exploiter un cluster basé sur JVM. Il est livré sous forme de binaire unique, fonctionne confortablement avec moins de 1 Go de RAM, expose une API d'ingestion compatible avec Elasticsearch et inclut une interface utilisateur web Vue intégrée pour l'indexation des données et l'exécution des requêtes.
L'auto-hébergement de ZincSearch sur votre propre VPS garde les données de journal, les index de documents et les analyses de recherche sous votre contrôle tout en évitant les coûts et la surcharge opérationnelle d'Elasticsearch géré ou des plateformes de recherche hébergées — et la conception sans schéma signifie que vous pouvez commencer à indexer des documents JSON en quelques minutes après le déploiement.
Fonctionnalités clés de ZincSearch
Empreinte monobinaire
Fonctionne avec moins de 1 Go de RAM, sans JVM, sans réglage de Lucene et sans amorçage de cluster — idéal pour les petits plans VPS.
API compatible avec Elasticsearch
La prise en charge directe de l'API d'ingestion d'Elasticsearch permet aux expéditeurs de journaux et aux clients existants d'envoyer des documents sans modifications de code.
Interface utilisateur web intégrée
Interface basée sur Vue pour la gestion des index, l'exécution de requêtes de recherche et l'exploration de documents, disponible d'emblée.
Indexation sans schéma
Indexer directement les documents JSON avec détection automatique des champs — aucune définition de mappage préalable n'est requise.
Authentification intégrée
L'authentification par jeton est incluse et activée par défaut, sans aucun plugin de sécurité séparé à configurer.
Agrégations et facettes
Les requêtes d'agrégation standard alimentent les tableaux de bord, l'analyse des journaux et les expériences de recherche filtrée sur des millions de documents.
Pourquoi exécuter ZincSearch avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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