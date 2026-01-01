NodeBB est une plateforme de discussion communautaire de nouvelle génération basée sur Node.js et les WebSockets, offrant des discussions en temps réel qui ressemblent davantage à une application de chat qu'à un forum de discussion traditionnel. Avec plus de 15 000 étoiles sur GitHub, elle est plébiscitée par des projets logiciels, des institutions éducatives, des communautés de joueurs et des entreprises pour la discussion, le support et le partage de connaissances.

L'auto-hébergement de NodeBB sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données communautaires, élimine les frais par utilisateur et vous permet de personnaliser la plateforme avec des centaines de plugins communautaires — le tout soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable et évolutif.