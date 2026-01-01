Déployez M3DB en un clic.
Base de données de séries chronologiques distribuée et backend de stockage distant Prometheus développé chez Uber pour des métriques à l'échelle planétaire.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec M3DB ?
M3DB est une base de données de séries temporelles distribuée open source, initialement développée chez Uber pour ingérer, stocker et interroger des milliards de métriques par seconde sur des milliers d'hôtes. Elle associe un coordinateur intégré basé sur etcd à un moteur TSDB à haute compression, conçu spécifiquement pour les charges de travail de surveillance, et expose une API de lecture et d'écriture à distance compatible Prometheus, ainsi que des requêtes PromQL via le m3coordinator sur le port 7201.
L'auto-hébergement de M3DB sur votre propre VPS vous offre une rétention à long terme et rentable pour les métriques Prometheus et Graphite, un contrôle total sur les espaces de noms et la réplication, et un binaire unique qui peut évoluer d'un nœud unique à un cluster global multi-zones à mesure que vos données augmentent.
Fonctionnalités clés de M3DB
Prometheus stockage distant
Utilisez M3DB comme backend à long terme prêt à l'emploi pour Prometheus via la lecture et l'écriture à distance, en conservant des années de métriques sans échantillonnage.
Moteur de requêtes PromQL
Interroger les métriques stockées avec PromQL natif via m3coordinator, rendant M3DB compatible avec Grafana et les tableaux de bord Prometheus existants.
TSDB à haute compression
Un moteur de stockage en colonnes conçu spécifiquement, avec une compression de type Gorilla, maintient une faible utilisation du disque même avec des millions de séries temporelles actives.
Espaces de noms configurables
Définissez plusieurs espaces de noms avec une rétention indépendante, des tailles de bloc et une résolution pour équilibrer les requêtes rapides par rapport aux coûts de stockage à long terme.
etcd intégré
L'image mono-nœud embarque etcd intégré pour la topologie et le placement du cluster, supprimant le besoin d'un service de coordination externe.
Ingestion de Graphite
L'ingestion intégrée de Graphite Carbon permet aux équipes de consolider les métriques Graphite et Prometheus dans une seule couche de stockage avec une API de requête unifiée.
Pourquoi exécuter M3DB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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