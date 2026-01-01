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Base de données de séries chronologiques distribuée et backend de stockage distant Prometheus développé chez Uber pour des métriques à l'échelle planétaire.

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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec M3DB ?

M3DB est une base de données de séries temporelles distribuée open source, initialement développée chez Uber pour ingérer, stocker et interroger des milliards de métriques par seconde sur des milliers d'hôtes. Elle associe un coordinateur intégré basé sur etcd à un moteur TSDB à haute compression, conçu spécifiquement pour les charges de travail de surveillance, et expose une API de lecture et d'écriture à distance compatible Prometheus, ainsi que des requêtes PromQL via le m3coordinator sur le port 7201.

L'auto-hébergement de M3DB sur votre propre VPS vous offre une rétention à long terme et rentable pour les métriques Prometheus et Graphite, un contrôle total sur les espaces de noms et la réplication, et un binaire unique qui peut évoluer d'un nœud unique à un cluster global multi-zones à mesure que vos données augmentent.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de M3DB

Prometheus stockage distant

Utilisez M3DB comme backend à long terme prêt à l'emploi pour Prometheus via la lecture et l'écriture à distance, en conservant des années de métriques sans échantillonnage.

Moteur de requêtes PromQL

Interroger les métriques stockées avec PromQL natif via m3coordinator, rendant M3DB compatible avec Grafana et les tableaux de bord Prometheus existants.

TSDB à haute compression

Un moteur de stockage en colonnes conçu spécifiquement, avec une compression de type Gorilla, maintient une faible utilisation du disque même avec des millions de séries temporelles actives.

Espaces de noms configurables

Définissez plusieurs espaces de noms avec une rétention indépendante, des tailles de bloc et une résolution pour équilibrer les requêtes rapides par rapport aux coûts de stockage à long terme.

etcd intégré

L'image mono-nœud embarque etcd intégré pour la topologie et le placement du cluster, supprimant le besoin d'un service de coordination externe.

Ingestion de Graphite

L'ingestion intégrée de Graphite Carbon permet aux équipes de consolider les métriques Graphite et Prometheus dans une seule couche de stockage avec une API de requête unifiée.

Pourquoi exécuter M3DB avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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