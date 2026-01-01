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Alternative légère à Firebase intégrant une base de données, l'authentification, les médias et une interface d'administration dans un seul backend auto-hébergé.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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Le plus populaire
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KVM 2
21,49 
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99 
10,99  /mois
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
64,99 
21,99  /mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec bknd ?

bknd est un système backend open-source qui regroupe la modélisation de données, l'authentification, la gestion des médias et les primitives de workflow en un seul service léger doté d'une interface d'administration intégrée. Conçu sur les standards web plutôt que sur un seul runtime, il fonctionne partout, de Node et Bun à Cloudflare Workers, Vercel et Deno Deploy, avec un accès basé sur des adaptateurs à SQLite, LibSQL ou Postgres sans imposer d'abstractions supplémentaires à votre pilote de base de données.

L'auto-hébergement de bknd sur votre propre VPS remplace les plateformes BaaS propriétaires comme Firebase ou Supabase par un backend portable que vous possédez entièrement. Il n'y a pas de frais par requête, pas de limites de lignes et pas de prix surprises à mesure que votre projet passe du prototype à la production.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de bknd

Modélisation visuelle de données

Définissez les entités, les champs et les relations via l'interface d'administration et obtenez des points de terminaison REST instantanés ainsi qu'un SDK TypeScript typé pour chaque collection.

Authentification intégrée

La connexion par e-mail et mot de passe, les jetons JWT, les rôles et les autorisations sont fournis prêts à l'emploi, remplaçant les services d'identité tiers pour la plupart des applications.

Gestion des médias intégrée

Télécharger, stocker et servir des fichiers localement ou via des fournisseurs compatibles S3 tels que R2, Tigris et Minio sans avoir à greffer une pile de stockage séparée.

Automatisation des flux de travail

Composez des flux multi-étapes qui réagissent aux changements de données, planifient des tâches et appellent des API externes directement depuis le même backend qui alimente votre application.

Adaptateurs de Framework

Les adaptateurs pour Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda et d'autres vous permettent d'intégrer la même instance bknd dans un projet front-end existant.

Pourquoi exécuter bknd avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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