Déployer bknd en un clic.
Alternative légère à Firebase intégrant une base de données, l'authentification, les médias et une interface d'administration dans un seul backend auto-hébergé.
Choisissez un pack VPS pour bknd
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec bknd ?
bknd est un système backend open-source qui regroupe la modélisation de données, l'authentification, la gestion des médias et les primitives de workflow en un seul service léger doté d'une interface d'administration intégrée. Conçu sur les standards web plutôt que sur un seul runtime, il fonctionne partout, de Node et Bun à Cloudflare Workers, Vercel et Deno Deploy, avec un accès basé sur des adaptateurs à SQLite, LibSQL ou Postgres sans imposer d'abstractions supplémentaires à votre pilote de base de données.
L'auto-hébergement de bknd sur votre propre VPS remplace les plateformes BaaS propriétaires comme Firebase ou Supabase par un backend portable que vous possédez entièrement. Il n'y a pas de frais par requête, pas de limites de lignes et pas de prix surprises à mesure que votre projet passe du prototype à la production.
Fonctionnalités clés de bknd
Modélisation visuelle de données
Définissez les entités, les champs et les relations via l'interface d'administration et obtenez des points de terminaison REST instantanés ainsi qu'un SDK TypeScript typé pour chaque collection.
Authentification intégrée
La connexion par e-mail et mot de passe, les jetons JWT, les rôles et les autorisations sont fournis prêts à l'emploi, remplaçant les services d'identité tiers pour la plupart des applications.
Gestion des médias intégrée
Télécharger, stocker et servir des fichiers localement ou via des fournisseurs compatibles S3 tels que R2, Tigris et Minio sans avoir à greffer une pile de stockage séparée.
Automatisation des flux de travail
Composez des flux multi-étapes qui réagissent aux changements de données, planifient des tâches et appellent des API externes directement depuis le même backend qui alimente votre application.
Adaptateurs de Framework
Les adaptateurs pour Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda et d'autres vous permettent d'intégrer la même instance bknd dans un projet front-end existant.
Pourquoi exécuter bknd avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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