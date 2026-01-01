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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec RabbitMQ ?

RabbitMQ est le standard de facto des brokers de messages open source, qui implémente l'AMQP ainsi que la prise en charge de MQTT, STOMP et d'autres protocoles. Il découple les producteurs et les consommateurs afin que les messages soient mis en file d'attente en toute sécurité lorsque les destinataires ne sont pas disponibles et soient livrés de manière fiable lorsqu'ils se reconnectent — éliminant la fragilité des appels d'API directs entre les services.

L'auto-hébergement de RabbitMQ élimine la tarification par message et la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, maintient les événements commerciaux sensibles au sein de votre propre infrastructure et vous donne un contrôle total sur les configurations de file d'attente, les règles de routage et les politiques de rétention des données. L'interface utilisateur de gestion intégrée offre une visibilité en temps réel sur les flux de messages, la profondeur des files d'attente et les performances des consommateurs sans outils de surveillance externes.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de RabbitMQ

Routage flexible d'échange

Les échanges directs, thématiques, fanout et d'en-têtes vous permettent d'acheminer les messages exactement aux consommateurs qui en ont besoin, sans aucun code de routage passe-partout.

Livraison fiable

Les confirmations des éditeurs et les accusés de réception des consommateurs garantissent le traitement de chaque message au moins une fois, les files d'attente de messages non distribuables capturant les messages échoués pour une nouvelle tentative.

Gestion UI

Le tableau de bord basé sur le navigateur affiche les profondeurs de file d'attente en temps réel, les débits de messages et l'état de la connexion, afin que vous puissiez surveiller et dépanner sans accès CLI.

Prise en charge multi-protocole

La prise en charge de AMQP, MQTT et STOMP permet à tout service — appareil IoT, application mobile ou microservice — de publier et de consommer des messages avec une bibliothèque cliente native.

Files d'attente prioritaires

Attribuez des niveaux de priorité aux messages afin que les tâches urgentes soient traitées avant les tâches de fond routinières sans avoir à construire une infrastructure de file d'attente séparée.

Pourquoi exécuter RabbitMQ avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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