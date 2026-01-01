Déployez RabbitMQ en un clic.
Broker de messages AMQP open source pour une messagerie asynchrone fiable entre les composants d'applications distribuées.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec RabbitMQ ?
RabbitMQ est le standard de facto des brokers de messages open source, qui implémente l'AMQP ainsi que la prise en charge de MQTT, STOMP et d'autres protocoles. Il découple les producteurs et les consommateurs afin que les messages soient mis en file d'attente en toute sécurité lorsque les destinataires ne sont pas disponibles et soient livrés de manière fiable lorsqu'ils se reconnectent — éliminant la fragilité des appels d'API directs entre les services.
L'auto-hébergement de RabbitMQ élimine la tarification par message et la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, maintient les événements commerciaux sensibles au sein de votre propre infrastructure et vous donne un contrôle total sur les configurations de file d'attente, les règles de routage et les politiques de rétention des données. L'interface utilisateur de gestion intégrée offre une visibilité en temps réel sur les flux de messages, la profondeur des files d'attente et les performances des consommateurs sans outils de surveillance externes.
Fonctionnalités clés de RabbitMQ
Routage flexible d'échange
Les échanges directs, thématiques, fanout et d'en-têtes vous permettent d'acheminer les messages exactement aux consommateurs qui en ont besoin, sans aucun code de routage passe-partout.
Livraison fiable
Les confirmations des éditeurs et les accusés de réception des consommateurs garantissent le traitement de chaque message au moins une fois, les files d'attente de messages non distribuables capturant les messages échoués pour une nouvelle tentative.
Gestion UI
Le tableau de bord basé sur le navigateur affiche les profondeurs de file d'attente en temps réel, les débits de messages et l'état de la connexion, afin que vous puissiez surveiller et dépanner sans accès CLI.
Prise en charge multi-protocole
La prise en charge de AMQP, MQTT et STOMP permet à tout service — appareil IoT, application mobile ou microservice — de publier et de consommer des messages avec une bibliothèque cliente native.
Files d'attente prioritaires
Attribuez des niveaux de priorité aux messages afin que les tâches urgentes soient traitées avant les tâches de fond routinières sans avoir à construire une infrastructure de file d'attente séparée.
Pourquoi exécuter RabbitMQ avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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