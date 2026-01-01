Déployez Checkmk en un clic
Supervision complète de l'infrastructure avec auto-découverte, contrôles sans agent, tableaux de bord et alertes pour les serveurs, les réseaux et les charges de travail cloud.
Choisissez un pack VPS pour Checkmk
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Checkmk ?
Checkmk est une plateforme complète de surveillance d'infrastructure et d'applications qui combine des plugins compatibles Nagios avec une interface web moderne, la découverte automatique de services et des tableaux de bord intégrés. L'édition Communauté (anciennement Raw Edition) est entièrement open source et inclut le moteur de surveillance complet, les récepteurs d'agents, le routage des notifications et les fonctionnalités de reporting utilisées par des dizaines de milliers d'organisations pour surveiller les serveurs, les commutateurs, les hôtes de virtualisation et les charges de travail cloud à partir d'une interface unique.
L'auto-hébergement de Checkmk sur votre VPS maintient chaque identifiant, nom d'hôte et métrique au sein de votre propre infrastructure. La découverte automatique scanne les hôtes lors de la première inscription et propose les vérifications de service appropriées pour le système d'exploitation et les logiciels détectés, réduisant considérablement le temps de configuration par rapport à la configuration manuelle de chaque métrique.
Fonctionnalités clés de Checkmk
Découverte automatique des services
Ajoutez un hôte et Checkmk l'inspecte pour le système d'exploitation, les services, les systèmes de fichiers, les interfaces réseau et les logiciels, proposant automatiquement les bonnes vérifications de surveillance.
Vérifications avec et sans agent
Surveillez les serveurs via des agents légers sur Linux, Windows et Unix, ou utilisez SNMP, IPMI, les API REST et des dizaines d'intégrations pour les commutateurs, les hyperviseurs et les services cloud.
Tableaux de bord et rapports
Les vues prédéfinies couvrent l'aperçu de l'hôte, l'état des problèmes, les graphiques de performance et les rapports SLA, avec un éditeur graphique pour les tableaux de bord personnalisés et les notifications.
Alertes intelligentes
Routage des notifications avec des règles d'escalade, des heures de silence tenant compte des plages horaires, une diffusion multicanal et des modèles personnalisables par groupe d'hôtes et par équipe.
Surveillance distribuée
Évoluer vers plusieurs sites avec une administration centrale, des serveurs satellites distants et une réplication de configuration synchronisée sur plusieurs zones géographiques.
Pourquoi exécuter Checkmk avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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