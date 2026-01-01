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Supervision complète de l'infrastructure avec auto-découverte, contrôles sans agent, tableaux de bord et alertes pour les serveurs, les réseaux et les charges de travail cloud.

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Obtenez 24 mois pour 191,76 € (prix d'origine : 515,76 €). Renouvellement au prix de 14,99 €/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
35,99  €
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4 cœurs vCPU
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16 To de bande passante
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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Checkmk ?

Checkmk est une plateforme complète de surveillance d'infrastructure et d'applications qui combine des plugins compatibles Nagios avec une interface web moderne, la découverte automatique de services et des tableaux de bord intégrés. L'édition Communauté (anciennement Raw Edition) est entièrement open source et inclut le moteur de surveillance complet, les récepteurs d'agents, le routage des notifications et les fonctionnalités de reporting utilisées par des dizaines de milliers d'organisations pour surveiller les serveurs, les commutateurs, les hôtes de virtualisation et les charges de travail cloud à partir d'une interface unique.

L'auto-hébergement de Checkmk sur votre VPS maintient chaque identifiant, nom d'hôte et métrique au sein de votre propre infrastructure. La découverte automatique scanne les hôtes lors de la première inscription et propose les vérifications de service appropriées pour le système d'exploitation et les logiciels détectés, réduisant considérablement le temps de configuration par rapport à la configuration manuelle de chaque métrique.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Checkmk

Découverte automatique des services

Ajoutez un hôte et Checkmk l'inspecte pour le système d'exploitation, les services, les systèmes de fichiers, les interfaces réseau et les logiciels, proposant automatiquement les bonnes vérifications de surveillance.

Vérifications avec et sans agent

Surveillez les serveurs via des agents légers sur Linux, Windows et Unix, ou utilisez SNMP, IPMI, les API REST et des dizaines d'intégrations pour les commutateurs, les hyperviseurs et les services cloud.

Tableaux de bord et rapports

Les vues prédéfinies couvrent l'aperçu de l'hôte, l'état des problèmes, les graphiques de performance et les rapports SLA, avec un éditeur graphique pour les tableaux de bord personnalisés et les notifications.

Alertes intelligentes

Routage des notifications avec des règles d'escalade, des heures de silence tenant compte des plages horaires, une diffusion multicanal et des modèles personnalisables par groupe d'hôtes et par équipe.

Surveillance distribuée

Évoluer vers plusieurs sites avec une administration centrale, des serveurs satellites distants et une réplication de configuration synchronisée sur plusieurs zones géographiques.

Pourquoi exécuter Checkmk avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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