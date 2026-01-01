Checkmk est une plateforme complète de surveillance d'infrastructure et d'applications qui combine des plugins compatibles Nagios avec une interface web moderne, la découverte automatique de services et des tableaux de bord intégrés. L'édition Communauté (anciennement Raw Edition) est entièrement open source et inclut le moteur de surveillance complet, les récepteurs d'agents, le routage des notifications et les fonctionnalités de reporting utilisées par des dizaines de milliers d'organisations pour surveiller les serveurs, les commutateurs, les hôtes de virtualisation et les charges de travail cloud à partir d'une interface unique.

L'auto-hébergement de Checkmk sur votre VPS maintient chaque identifiant, nom d'hôte et métrique au sein de votre propre infrastructure. La découverte automatique scanne les hôtes lors de la première inscription et propose les vérifications de service appropriées pour le système d'exploitation et les logiciels détectés, réduisant considérablement le temps de configuration par rapport à la configuration manuelle de chaque métrique.