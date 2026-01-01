Formbricks est une plateforme de gestion de l'expérience open source, conçue comme une alternative auto-hébergeable à Qualtrics et SurveyMonkey. Les équipes produit et marketing l'utilisent pour créer des enquêtes qui atteignent les utilisateurs là où ils se trouvent — au sein des applications web via le SDK JavaScript, sur des pages de liens autonomes, intégrées dans des sites web, ou diffusées via des campagnes d'e-mail. Toutes les réponses sont centralisées dans un tableau de bord unifié, avec des fonctionnalités de segmentation et de filtrage intégrées.

L'auto-hébergement de Formbricks sur votre VPS vous donne la pleine propriété de chaque réponse d'enquête et segment d'audience, sans que les données ne quittent votre infrastructure. Le premier utilisateur à s'inscrire après le déploiement devient l'administrateur, sans identifiants par défaut à distribuer. PostgreSQL et Valkey sont préconfigurés et prêts à l'emploi dès le premier démarrage.