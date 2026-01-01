Docmost est une alternative moderne et open-source à Notion et Confluence, conçue pour les équipes qui ont besoin d'une édition collaborative en temps réel sans les compromis en matière de confidentialité des plateformes hébergées dans le cloud. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier la même page simultanément avec une synchronisation sans conflit, tandis que les espaces offrent une séparation claire entre les équipes, les projets ou les départements.

L'auto-hébergement de Docmost sur votre VPS signifie que votre documentation interne, vos décisions architecturales et le contenu sensible de votre base de connaissances ne quittent jamais votre infrastructure. La base de données PostgreSQL incluse et le cache Redis offrent les performances et la fiabilité qu'exige l'édition collaborative, avec un stockage persistant qui protège votre documentation au fil des mises à jour.