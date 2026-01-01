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Plateforme wiki collaborative open source avec coédition en temps réel, diagrammes et espaces d'équipe.

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KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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50 Go d'espace disque NVMe
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Le plus populaire
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KVM 2
21,49
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Docmost ?

Docmost est une alternative moderne et open-source à Notion et Confluence, conçue pour les équipes qui ont besoin d'une édition collaborative en temps réel sans les compromis en matière de confidentialité des plateformes hébergées dans le cloud. Plusieurs utilisateurs peuvent modifier la même page simultanément avec une synchronisation sans conflit, tandis que les espaces offrent une séparation claire entre les équipes, les projets ou les départements.

L'auto-hébergement de Docmost sur votre VPS signifie que votre documentation interne, vos décisions architecturales et le contenu sensible de votre base de connaissances ne quittent jamais votre infrastructure. La base de données PostgreSQL incluse et le cache Redis offrent les performances et la fiabilité qu'exige l'édition collaborative, avec un stockage persistant qui protège votre documentation au fil des mises à jour.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Docmost

Coédition en temps réel

Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier la même page simultanément avec une synchronisation sans conflit qui semble instantanée et naturelle.

Diagrammation intégrée

Draw.io, Excalidraw et Mermaid sont disponibles directement dans l'éditeur, ainsi la documentation visuelle accompagne le contenu écrit.

Organisation spatiale

Séparez le contenu par équipe, projet ou service avec des espaces individuels, chacun avec ses propres membres et paramètres d'autorisation.

Permissions granulaires

Les groupes d'utilisateurs et les contrôles d'accès au niveau de la page vous permettent de partager le contenu approprié avec les bonnes personnes au sein de votre organisation.

Historique complet des versions

Chaque modification est enregistrée, afin que vous puissiez consulter les révisions passées ou restaurer une version précédente de n'importe quelle page à tout moment.

Pourquoi exécuter Docmost avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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