Déployer Grocy en un clic.
Application de gestion des courses et du foyer auto-hébergée pour suivre les stocks de nourriture, les dates de péremption et les listes de courses.
Choisissez un pack VPS pour Grocy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Grocy ?
Grocy est un système de gestion domestique basé sur le web, conçu autour de l'inventaire alimentaire. Il suit ce que vous avez, quand cela expire et combien vous consommez, puis utilise ces données pour générer des listes de courses précises, prévenir le gaspillage et vous aider à planifier des recettes à partir d'ingrédients déjà présents dans le garde-manger.
L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que vos données d'inventaire domestique restent privées, accessibles depuis chaque appareil familial, que ce soit à la maison ou au magasin, et ne sont jamais liées à un abonnement ni arrêtées par un fournisseur. La pile légère PHP et SQLite fonctionne confortablement aux côtés d'autres services, même sur un VPS modeste.
Fonctionnalités clés de Grocy
Suivi de la date d'expiration
Enregistrez les dates d'achat et d'expiration pour chaque produit afin que Grocy puisse vous alerter avant que les articles ne se gâtent, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire dans tout le foyer.
Listes de courses intelligentes
Les listes de courses sont générées automatiquement à partir des exigences des recettes et des seuils de stock minimum, afin que vous n'achetiez que ce dont vous avez réellement besoin.
Scan de codes-barres
Scannez les codes-barres des produits depuis n'importe quel navigateur mobile pour rechercher et enregistrer instantanément des articles sans saisir manuellement les noms de produits ou les quantités.
Gestion des recettes
Enregistrez les recettes avec les quantités d'ingrédients et laissez Grocy vérifier votre stock actuel avant d'ajouter exactement ce qui manque à la liste de courses.
Intégration domotique
Une API REST complète permet des intégrations avec Home Assistant, des applications de scanner de codes-barres et d'autres outils auto-hébergés pour un flux de travail domestique entièrement automatisé.
Pourquoi exécuter Grocy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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