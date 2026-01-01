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Application de gestion des courses et du foyer auto-hébergée pour suivre les stocks de nourriture, les dates de péremption et les listes de courses.

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69 % de réduction
KVM 1
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Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
21,49
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
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Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Grocy ?

Grocy est un système de gestion domestique basé sur le web, conçu autour de l'inventaire alimentaire. Il suit ce que vous avez, quand cela expire et combien vous consommez, puis utilise ces données pour générer des listes de courses précises, prévenir le gaspillage et vous aider à planifier des recettes à partir d'ingrédients déjà présents dans le garde-manger.

L'auto-hébergement sur votre VPS signifie que vos données d'inventaire domestique restent privées, accessibles depuis chaque appareil familial, que ce soit à la maison ou au magasin, et ne sont jamais liées à un abonnement ni arrêtées par un fournisseur. La pile légère PHP et SQLite fonctionne confortablement aux côtés d'autres services, même sur un VPS modeste.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Grocy

Suivi de la date d'expiration

Enregistrez les dates d'achat et d'expiration pour chaque produit afin que Grocy puisse vous alerter avant que les articles ne se gâtent, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire dans tout le foyer.

Listes de courses intelligentes

Les listes de courses sont générées automatiquement à partir des exigences des recettes et des seuils de stock minimum, afin que vous n'achetiez que ce dont vous avez réellement besoin.

Scan de codes-barres

Scannez les codes-barres des produits depuis n'importe quel navigateur mobile pour rechercher et enregistrer instantanément des articles sans saisir manuellement les noms de produits ou les quantités.

Gestion des recettes

Enregistrez les recettes avec les quantités d'ingrédients et laissez Grocy vérifier votre stock actuel avant d'ajouter exactement ce qui manque à la liste de courses.

Intégration domotique

Une API REST complète permet des intégrations avec Home Assistant, des applications de scanner de codes-barres et d'autres outils auto-hébergés pour un flux de travail domestique entièrement automatisé.

Pourquoi exécuter Grocy avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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