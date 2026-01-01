PrivateBin est un pastebin open source minimaliste où le contenu est chiffré avec AES-GCM 256 bits directement dans le navigateur avant même d'atteindre le serveur. La clé de déchiffrement réside uniquement dans le fragment d'URL, que les navigateurs n'envoient jamais au serveur — ce qui signifie que même l'opérateur du serveur ne peut pas lire ce que vous partagez. Avec plus de 8 000 étoiles sur GitHub, c'est l'un des outils de partage à connaissance nulle les plus fiables disponibles.

L'auto-hébergement de PrivateBin sur votre VPS maintient votre infrastructure de partage entièrement privée — aucun service tiers ne voit vos contenus partagés — et le conteneur Alpine léger nécessite des ressources minimales tout en vous donnant un contrôle total sur les politiques de rétention, les limites de taille de fichier et l'accès.