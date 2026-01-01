Déployez Sonarr en un clic d'installation.
Gestionnaire automatique de collections de séries TV qui surveille, télécharge, renomme et organise les épisodes pour Usenet et les torrents.
Choisissez un pack VPS pour Sonarr
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Sonarr ?
Sonarr est un gestionnaire complet de collections de séries télévisées et un enregistreur vidéo personnel (PVR) pour les utilisateurs de Usenet et de BitTorrent. Il surveille les flux RSS afin de détecter les nouvelles sorties d'épisodes, les télécharge automatiquement via votre client de téléchargement préféré, et organise les fichiers résultants avec une nomenclature cohérente — le tout sans intervention manuelle. En tant que membre clé de la suite arr, Sonarr s'intègre parfaitement avec Radarr, Prowlarr, et des serveurs multimédias comme Plex et Jellyfin.
Déployer Sonarr sur votre VPS signifie qu'il fonctionne 24h/24 et 7j/7, capturant les nouvelles sorties au moment même où elles apparaissent, même lorsque votre ordinateur personnel est éteint. Le stockage persistant protège les configurations de votre bibliothèque et vos profils de qualité, tandis que l'API REST permet l'intégration avec des outils de gestion des requêtes pour construire un écosystème multimédia domestique entièrement automatisé.
Fonctionnalités clés de Sonarr
Surveillance automatisée des épisodes
Suit les épisodes à venir via les flux RSS et les télécharge automatiquement dès que de nouvelles sorties sont disponibles.
Gestion des profils de qualité
Définissez les résolutions préférées, les codecs et les tailles de fichier par série, et laissez Sonarr passer automatiquement à de meilleures versions lorsqu'elles apparaissent.
Télécharger l'intégration client
Se connecte à qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet et plus encore — prenant en charge les flux de travail torrent et Usenet depuis une seule interface.
Synchronisation du serveur média
Déclenche les mises à jour automatiques de la bibliothèque dans Plex, Jellyfin, Emby et Kodi après chaque téléchargement, maintenant votre serveur multimédia à jour sans actualisations manuelles.
Gestion du pack de saison
Traite intelligemment les téléchargements de packs de saisons en extrayant les épisodes individuels et en les faisant correspondre aux entrées de séries surveillées.
Pourquoi exécuter Sonarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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