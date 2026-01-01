Sonarr est un gestionnaire complet de collections de séries télévisées et un enregistreur vidéo personnel (PVR) pour les utilisateurs de Usenet et de BitTorrent. Il surveille les flux RSS afin de détecter les nouvelles sorties d'épisodes, les télécharge automatiquement via votre client de téléchargement préféré, et organise les fichiers résultants avec une nomenclature cohérente — le tout sans intervention manuelle. En tant que membre clé de la suite arr, Sonarr s'intègre parfaitement avec Radarr, Prowlarr, et des serveurs multimédias comme Plex et Jellyfin.

Déployer Sonarr sur votre VPS signifie qu'il fonctionne 24h/24 et 7j/7, capturant les nouvelles sorties au moment même où elles apparaissent, même lorsque votre ordinateur personnel est éteint. Le stockage persistant protège les configurations de votre bibliothèque et vos profils de qualité, tandis que l'API REST permet l'intégration avec des outils de gestion des requêtes pour construire un écosystème multimédia domestique entièrement automatisé.