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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Cassandra Reaper ?

Cassandra Reaper est l'outil open-source de facto pour orchestrer les réparations Apache Cassandra sur des clusters à centre de données unique et multi-sites. Créé à l'origine chez Spotify et maintenu par The Last Pickle, Reaper segmente les réparations importantes en unités gérables, les exécute de manière opportuniste sur les nœuds et reprend en toute sécurité après les pannes — remplaçant les scripts nodetool fragiles basés sur cron par un flux de travail observable et avec état.

L'auto-hébergement de Reaper sur votre VPS offre aux opérateurs un plan de contrôle dédié avec une interface utilisateur web, une API REST et un point de terminaison des métriques. Ce déploiement inclut un nœud Apache Cassandra afin que vous puissiez vous connecter, planifier et effectuer des réparations immédiatement, puis enregistrer des clusters de production supplémentaires via JMX si nécessaire.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Cassandra Reaper

Réparations segmentées

Répartir les réparations en petites plages et les exécuter de manière opportuniste sur les nœuds pour éviter de surcharger le cluster.

Planification des réparations

Planifier des réparations récurrentes par keyspace avec une intensité, un parallélisme et un nombre de segments configurables.

Contrôle multi-cluster

Enregistrer et gérer les réparations pour plusieurs clusters Cassandra à partir d'une seule interface utilisateur web et d'une API REST.

Suspendre et reprendre

Les opérations de réparation avec état peuvent être mises en pause, reprises et récupérées après des redémarrages sans perdre de progression.

Métriques et observabilité

Les métriques Dropwizard intégrées exposent la progression de la réparation, l'état des segments et la santé du cluster JMX pour la surveillance.

Pourquoi exécuter Cassandra Reaper avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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