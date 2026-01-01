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Plateforme de surveillance et de gestion à distance auto-hébergée pour les ordinateurs de bureau, les serveurs et les appareils IoT, sur le réseau local ou via Internet.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec MeshCentral ?

MeshCentral est une plateforme complète de surveillance et de gestion à distance open source qui vous permet de prendre le contrôle de bureaux à distance, d'exécuter des shells, de transférer des fichiers et d'inspecter la télémétrie des appareils sur les machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD à partir d'une seule console web.

Des agents légers s'exécutent sur chaque appareil géré et se connectent en sortie à votre serveur MeshCentral, ce qui vous permet de les atteindre à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN.

L'auto-hébergement de MeshCentral sur votre VPS vous offre une alternative privée à TeamViewer ou AnyDesk, sans frais par poste, sans limites de bande passante et sans accès tiers à vos sessions à distance. La plateforme est la technologie de base derrière Tactical RMM et est déployée par les entreprises informatiques, les MSP et les laboratoires personnels pour gérer tout, d'une poignée d'appareils personnels à des milliers de terminaux clients.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de MeshCentral

Bureau à distance et shell

Prenez le contrôle des machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD via une interface web rapide de bureau à distance, de shell et de transfert de fichiers — aucune installation de client n'est requise.

Agent léger

De petits agents natifs se connectent en sortie de chaque appareil, permettant ainsi à MeshCentral de fonctionner à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN ni ports entrants ouverts sur les hôtes gérés.

Groupes d'appareils et politiques

Organisez les points de terminaison en groupes maillés avec des autorisations basées sur les rôles, des tâches planifiées et des actions groupées afin que les grandes flottes restent gérables.

Authentification à deux facteurs

Les fonctions intégrées de TOTP, WebAuthn et 2FA par e-mail maintiennent la console d'administration sécurisée même lorsqu'elle est exposée à l'internet public.

Enregistrement de session et audit

L'enregistrement facultatif des sessions de bureau à distance, ainsi qu'un journal d'audit détaillé, vous permet de consulter chaque action effectuée par chaque administrateur.

API REST et WebSocket

Des API complètes vous permettent de scripter la gestion des appareils, de vous intégrer à des outils de gestion des tickets, ou de vous appuyer sur MeshCentral comme base d'un RMM personnalisé.

Pourquoi exécuter MeshCentral avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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