MeshCentral est une plateforme complète de surveillance et de gestion à distance open source qui vous permet de prendre le contrôle de bureaux à distance, d'exécuter des shells, de transférer des fichiers et d'inspecter la télémétrie des appareils sur les machines Windows, macOS, Linux et FreeBSD à partir d'une seule console web.

Des agents légers s'exécutent sur chaque appareil géré et se connectent en sortie à votre serveur MeshCentral, ce qui vous permet de les atteindre à travers les pare-feu et le NAT sans tunnels VPN.

L'auto-hébergement de MeshCentral sur votre VPS vous offre une alternative privée à TeamViewer ou AnyDesk, sans frais par poste, sans limites de bande passante et sans accès tiers à vos sessions à distance. La plateforme est la technologie de base derrière Tactical RMM et est déployée par les entreprises informatiques, les MSP et les laboratoires personnels pour gérer tout, d'une poignée d'appareils personnels à des milliers de terminaux clients.