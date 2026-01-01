phpIPAM est une application de gestion d'adresses IP (IPAM) auto-hébergée et basée sur le web qui offre aux administrateurs réseau un moyen structuré de suivre et d'organiser l'espace d'adressage IPv4 et IPv6. Plutôt que de gérer des feuilles de calcul ou de dépendre de logiciels de gestion de réseau propriétaires, phpIPAM offre une interface basée sur une base de données pour la planification de sous-réseaux, le suivi de l'allocation IP, la gestion des VLAN et la découverte automatisée du réseau.

L'exécution de phpIPAM sur votre propre infrastructure signifie que vos données d'adresses IP — sous-réseaux, attributions de VLAN, mappages NAT et enregistrements d'appareils — restent sur des serveurs que vous contrôlez sans dépendance au cloud ni coût de licence. Le scanner réseau intégré pingue les hôtes selon un calendrier configurable pour maintenir l'état IP à jour, et l'API REST vous permet d'intégrer la gestion IP dans les pipelines de provisionnement et les flux de travail d'automatisation.