Déployez Pgweb en un clic.
Navigateur PostgreSQL léger basé sur le web, sans aucune dépendance, pour une exploration instantanée de la base de données depuis n'importe quel navigateur moderne.
Choisissez un pack VPS pour Pgweb
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pgweb ?
Pgweb est un navigateur de base de données PostgreSQL moderne et multiplateforme, développé en Go et distribué sous forme de binaire unique sans aucune dépendance externe. Il offre une interface web épurée pour parcourir les schémas, exécuter des requêtes SQL personnalisées et exporter des données — sans la complexité des suites de gestion de bases de données traditionnelles.
Le déploiement de Pgweb sur votre VPS offre à toute votre équipe un navigateur de base de données centralisé et toujours accessible, sécurisé par une authentification HTTP de base. Il fonctionne aux côtés de vos instances PostgreSQL sur un réseau privé, offrant un accès sécurisé aux requêtes ad hoc sans exposer les identifiants bruts de la base de données aux développeurs.
Fonctionnalités clés de Pgweb
Zéro dépendances
Le déploiement en un seul binaire signifie que vous pouvez commencer à parcourir les bases de données PostgreSQL en quelques secondes, sans nécessiter de bibliothèques d'exécution ou de paquets système.
Prise en charge de plusieurs sessions
Connectez-vous à et basculez entre plusieurs bases de données PostgreSQL simultanément, facilitant ainsi la comparaison des données entre les environnements.
Exportation des données
Exportez les résultats de tableaux et de requêtes directement en CSV, JSON ou XML pour analyse dans des feuilles de calcul et des outils de business intelligence.
Connexions de tunnel SSH
Connectez-vous en toute sécurité à des bases de données distantes via des tunnels SSH sans exposer publiquement les ports PostgreSQL ni modifier les règles de pare-feu.
Historique des requêtes
Suit automatiquement les requêtes exécutées précédemment afin que vous puissiez rappeler et réutiliser rapidement des requêtes complexes sans avoir à les retaper.
Pourquoi exécuter Pgweb avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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