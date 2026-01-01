Déployer Open Monograph Press en un clic.
Plateforme open source pour la gestion du flux de travail éditorial d'ouvrages universitaires, de monographies et de volumes édités.
Choisissez un pack VPS pour Open Monograph Press
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Open Monograph Press ?
Open Monograph Press (OMP) est une plateforme de publication gratuite et open source développée par le Public Knowledge Project pour les presses universitaires, les sociétés savantes et les éditeurs universitaires indépendants. Elle gère l'intégralité du flux de travail éditorial pour les livres — de la soumission et de la révision interne à la relecture, la production et la publication dans le catalogue en ligne — au sein d'un seul outil intégré.
L'auto-hébergement d'OMP sur votre propre VPS permet de garder les manuscrits, les identités des relecteurs, les contrats et les analyses des lecteurs sous votre contrôle direct plutôt que sur un service de presse tiers. Ce modèle intègre une base de données MariaDB pour un stockage fiable des métadonnées et achemine le trafic via le proxy inverse Traefik préinstallé afin que votre presse soit accessible via HTTPS dès que le déploiement est terminé.
Fonctionnalités clés de Open Monograph Press
Flux de travail éditorial
Faites passer chaque soumission par les étapes de soumission, de révision interne, de révision externe, de relecture et de production, avec des attributions de tâches basées sur les rôles.
Séries et catalogues
Organisez les titres en collections de livres, catégories et un catalogue public afin que les lecteurs puissent parcourir votre maison d'édition par thème, auteur ou collection.
Plusieurs formats par livre
Vendez ou distribuez chaque monographie sous plusieurs formats — PDF, EPUB, HTML, relié, broché — à partir d'une seule entrée de catalogue avec des métadonnées riches.
Métadonnées ONIX et DOI
Générez des enregistrements ONIX et enregistrez des DOI afin que vos monographies soient découvrables dans les catalogues de bibliothèques, les moteurs de recherche et les index académiques.
Presse multilingue
Faire fonctionner une plateforme de publication en plusieurs langues avec une interface localisée, des champs de métadonnées et des pages destinées aux lecteurs à partir d'une seule installation.
Open-source et auto-hébergé
Développé et maintenu par le Public Knowledge Project, OMP est entièrement open source, sans frais par titre ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Pourquoi exécuter Open Monograph Press avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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