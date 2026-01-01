Déployez Open Dronelog en un clic.
Analyseur auto-hébergé pour les journaux de vol de drones DJI et Litchi avec des cartes 3D, des graphiques de télémétrie et des rapports de vol imprimables.
Choisissez un pack VPS pour Open Dronelog
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Open Dronelog ?
Open Dronelog est un analyseur de journaux de vol de drone open source qui importe les exportations DJI, Litchi et Airdata dans une base de données DuckDB locale et les expose via un tableau de bord web interactif. Contrairement aux services cloud qui verrouillent votre historique de vol derrière des abonnements ou des limites de téléchargement, chaque vol, numéro de série de batterie et échantillon de télémétrie reste sur votre propre serveur, et les analyses s'exécutent localement avec un sous-échantillonnage automatique pour les très grands jeux de données.
L'auto-hébergement d'Open Dronelog sur votre VPS maintient les trajectoires de vol personnellement identifiables, les numéros de série des drones et l'historique des batteries entièrement sous votre contrôle. Vous pouvez synchroniser automatiquement les journaux à partir d'un dossier monté, générer des rapports réglementaires A4 imprimables pour les autorités, et partager une seule instance avec toute une équipe de drones sans frais par pilote.
Fonctionnalités clés de Open Dronelog
Importation de journaux multi-formats
Importez les exportations DJI .txt, Litchi CSV et Airdata avec détection automatique des unités, déduplication intelligente et plugins d'analyse tiers optionnels.
Cartes de vol interactives
Rejouez les vols sur une carte 3D avec des couches sélectionnables Satellite, Topographique ou OpenStreetMap, un contrôle de vitesse variable et une visualisation en direct des commandes RC.
Graphiques de télémétrie
Graphiques synchronisés avec zoom par glisser-déplacer pour la hauteur, la vitesse, les tensions des cellules de batterie, l'attitude, le signal RC, le GPS et la distance au point de départ pour chaque vol.
Suivi de la santé de la batterie
Le nombre de cycles par batterie, l'historique de la capacité de pleine charge et les tendances d'utilisation en minutes vous aident à détecter la dégradation avant la défaillance d'une batterie en vol.
Rapports de vol imprimables
Générer des rapports HTML A4 configurables avec des groupes de champs sélectionnables, des données météorologiques et un regroupement jour par jour, imprimables directement en PDF pour les autorités.
Stockage local d'abord
Tous les vols sont stockés dans une base de données DuckDB locale avec exportation au format CSV, JSON, GPX et KML, ainsi qu'une sauvegarde et une restauration complètes — aucun envoi vers le cloud n'est requis.
Pourquoi exécuter Open Dronelog avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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