Jusqu'à 69 % de réduction sur Open Dronelog

Déployez Open Dronelog en un clic.

Analyseur auto-hébergé pour les journaux de vol de drones DJI et Litchi avec des cartes 3D, des graphiques de télémétrie et des rapports de vol imprimables.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Open Dronelog en un clic.

Choisissez un pack VPS pour Open Dronelog

69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
17,49
5,49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
21,49
7,79/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99
21,99/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Open Dronelog ?

Open Dronelog est un analyseur de journaux de vol de drone open source qui importe les exportations DJI, Litchi et Airdata dans une base de données DuckDB locale et les expose via un tableau de bord web interactif. Contrairement aux services cloud qui verrouillent votre historique de vol derrière des abonnements ou des limites de téléchargement, chaque vol, numéro de série de batterie et échantillon de télémétrie reste sur votre propre serveur, et les analyses s'exécutent localement avec un sous-échantillonnage automatique pour les très grands jeux de données.

L'auto-hébergement d'Open Dronelog sur votre VPS maintient les trajectoires de vol personnellement identifiables, les numéros de série des drones et l'historique des batteries entièrement sous votre contrôle. Vous pouvez synchroniser automatiquement les journaux à partir d'un dossier monté, générer des rapports réglementaires A4 imprimables pour les autorités, et partager une seule instance avec toute une équipe de drones sans frais par pilote.

Commencer
Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Open Dronelog

Importation de journaux multi-formats

Importez les exportations DJI .txt, Litchi CSV et Airdata avec détection automatique des unités, déduplication intelligente et plugins d'analyse tiers optionnels.

Cartes de vol interactives

Rejouez les vols sur une carte 3D avec des couches sélectionnables Satellite, Topographique ou OpenStreetMap, un contrôle de vitesse variable et une visualisation en direct des commandes RC.

Graphiques de télémétrie

Graphiques synchronisés avec zoom par glisser-déplacer pour la hauteur, la vitesse, les tensions des cellules de batterie, l'attitude, le signal RC, le GPS et la distance au point de départ pour chaque vol.

Suivi de la santé de la batterie

Le nombre de cycles par batterie, l'historique de la capacité de pleine charge et les tendances d'utilisation en minutes vous aident à détecter la dégradation avant la défaillance d'une batterie en vol.

Rapports de vol imprimables

Générer des rapports HTML A4 configurables avec des groupes de champs sélectionnables, des données météorologiques et un regroupement jour par jour, imprimables directement en PDF pour les autorités.

Stockage local d'abord

Tous les vols sont stockés dans une base de données DuckDB locale avec exportation au format CSV, JSON, GPX et KML, ainsi qu'une sauvegarde et une restauration complètes — aucun envoi vers le cloud n'est requis.

Pourquoi exécuter Open Dronelog avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

Plausible Analytics

Plausible Analytics

Plausible est une alternative légère à Google Analytics, axée sur la confidentialité

Déployer
Ackee

Ackee

Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité.

Déployer
Apache DevLake

Apache DevLake

Plateforme open source d'analyse des métriques DORA et des équipes d'ingénierie

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.