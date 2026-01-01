Déployez Ant Media Server CE en un clic.
Serveur multimédia open-source offrant un streaming WebRTC, RTMP, SRT et HLS en moins d'une seconde, avec un tableau de bord d'administration intégré.
Choisissez un pack VPS pour Ant Media Server CE
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ant Media Server CE ?
Ant Media Server Community Edition est un moteur de streaming open-source conçu pour la vidéo en direct à très faible latence. Il accepte l'ingestion via RTMP, SRT et WebRTC, et diffuse des flux aux spectateurs via WebRTC (latence d'environ 0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH et RTSP — le tout à partir d'un seul serveur. Un tableau de bord d'administration intégré vous permet de gérer les flux, de configurer les applications et de surveiller les connexions sans outils externes.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie l'absence de frais par flux, l'absence de restrictions de plateforme tierce et la pleine propriété de vos données d'audience. Que vous construisiez une plateforme de télésanté, une salle de classe d'e-learning, une vente aux enchères en direct ou une diffusion sportive, Ant Media Server vous offre une base prête pour la production que vous contrôlez entièrement.
Fonctionnalités clés de Ant Media Server CE
WebRTC à latence ultra-faible
Ingérer et lire des flux avec une latence de bout en bout inférieure à 0,5 seconde via WebRTC, permettant des expériences vidéo interactives en temps réel.
Ingestion multi-protocole
Acceptez les flux en direct depuis OBS, FFmpeg, des caméras IP et toute source compatible RTMP, SRT ou WebRTC, sans configuration supplémentaire.
Diffusion HLS et CMAF
Diffusez des flux via les protocoles HLS standard et CMAF LL-HLS afin que les spectateurs sur n'importe quel appareil ou CDN puissent regarder sans plugins.
Tableau de bord d'administration intégré
Gérer les applications de streaming, inspecter les sessions en direct et configurer les paramètres du serveur via la console web intégrée sur le port 5080.
Enregistrement et VOD
Enregistrer automatiquement les flux en direct au format MP4 ou HLS et les diffuser en tant que contenu à la demande depuis le même serveur.
Pourquoi exécuter Ant Media Server CE avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic