Jusqu'à 69 % de réduction sur Ant Media Server CE

Déployez Ant Media Server CE en un clic.

Serveur multimédia open-source offrant un streaming WebRTC, RTMP, SRT et HLS en moins d'une seconde, avec un tableau de bord d'administration intégré.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
5,49  /mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Ant Media Server CE en un clic.

Choisissez un pack VPS pour Ant Media Server CE

69 % de réduction
KVM 1
17,49 
5,49  /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49 
7,99  /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99 
10,99  /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99 
21,99  /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 1
17,49 
5,49  /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 11,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
21,49 
7,99  /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99 
10,99  /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 27,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66 % de réduction
KVM 8
64,99 
21,99  /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de 49,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Ant Media Server CE ?

Ant Media Server Community Edition est un moteur de streaming open-source conçu pour la vidéo en direct à très faible latence. Il accepte l'ingestion via RTMP, SRT et WebRTC, et diffuse des flux aux spectateurs via WebRTC (latence d'environ 0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH et RTSP — le tout à partir d'un seul serveur. Un tableau de bord d'administration intégré vous permet de gérer les flux, de configurer les applications et de surveiller les connexions sans outils externes.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie l'absence de frais par flux, l'absence de restrictions de plateforme tierce et la pleine propriété de vos données d'audience. Que vous construisiez une plateforme de télésanté, une salle de classe d'e-learning, une vente aux enchères en direct ou une diffusion sportive, Ant Media Server vous offre une base prête pour la production que vous contrôlez entièrement.

Commencer
Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Ant Media Server CE

WebRTC à latence ultra-faible

Ingérer et lire des flux avec une latence de bout en bout inférieure à 0,5 seconde via WebRTC, permettant des expériences vidéo interactives en temps réel.

Ingestion multi-protocole

Acceptez les flux en direct depuis OBS, FFmpeg, des caméras IP et toute source compatible RTMP, SRT ou WebRTC, sans configuration supplémentaire.

Diffusion HLS et CMAF

Diffusez des flux via les protocoles HLS standard et CMAF LL-HLS afin que les spectateurs sur n'importe quel appareil ou CDN puissent regarder sans plugins.

Tableau de bord d'administration intégré

Gérer les applications de streaming, inspecter les sessions en direct et configurer les paramètres du serveur via la console web intégrée sur le port 5080.

Enregistrement et VOD

Enregistrer automatiquement les flux en direct au format MP4 ou HLS et les diffuser en tant que contenu à la demande depuis le même serveur.

Pourquoi exécuter Ant Media Server CE avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

Immich

Immich

Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées

Déployer
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic

Déployer
AllTube

AllTube

Interface web pour télécharger des vidéos depuis YouTube et d'autres sites

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.