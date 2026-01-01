Déployez ArangoDB en un clic.
Base de données multi-modèle native prenant en charge les graphes, les documents et les données clé-valeur via un langage de requête unifié unique.
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Que créer avec ArangoDB ?
ArangoDB est une base de données multimodèle native et open source qui gère les données de graphes, de documents et de type clé-valeur au sein d'un moteur unique. Contrairement aux bases de données spécialisées qui vous enferment dans un seul modèle de données, ArangoDB vous permet de mélanger les modèles dans une seule requête en utilisant AQL (ArangoDB Query Language), éliminant ainsi la surcharge liée à la maintenance de systèmes distincts pour différents types de données.
L'auto-hébergement d'ArangoDB vous donne un contrôle total sur vos données, votre schéma et l'optimisation des performances, sans frais de licence ni limites d'utilisation. Son interface web intégrée offre une exploration visuelle des graphes, l'exécution de requêtes, la gestion des collections et la surveillance de serveur, sans aucun outillage supplémentaire.
Fonctionnalités clés de ArangoDB
Requêtes multi-modèles
Interrogez les graphes, les documents et les données clé-valeur ensemble dans une seule instruction AQL sans effectuer de jointure entre des bases de données distinctes.
Parcours de graphe
Parcourez les relations à travers des millions de nœuds connectés grâce à des algorithmes de graphe natifs, y compris le chemin le plus court, les k plus courts chemins et la recherche de motifs.
Web UI intégrée
Gérer les collections, exécuter des requêtes, visualiser des graphiques et surveiller les performances du serveur depuis un tableau de bord accessible via un navigateur au port 8529.
Schéma flexible
Stocker des documents JSON sans schéma ou appliquer une structure par collection, en s'adaptant aux exigences de données évolutives sans migrations.
AQL Puissance
ArangoDB Query Language combine les traversées de graphes, le filtrage de documents et les agrégations dans une syntaxe expressive et lisible, proche de SQL.
Pourquoi exécuter ArangoDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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