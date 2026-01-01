Déployer Indico en un clic.
Système de gestion de conférences et d'événements open source développé au CERN pour les communautés académiques et scientifiques.
Choisissez un pack VPS pour Indico
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Indico ?
Indico est une plateforme de gestion d'événements riche en fonctionnalités, créée au CERN — le berceau du Web — pour coordonner tout, des petits séminaires aux conférences scientifiques mondiales avec des milliers de participants.
Elle gère la soumission des résumés et l'évaluation par les pairs, les agendas multi-pistes, les actes de conférence, les réservations de salles, l'inscription, le paiement et l'impression des badges dans un système intégré unique.
L'auto-hébergement d'Indico sur votre VPS permet de conserver les données sensibles des participants, les résumés et les soumissions académiques sur une infrastructure que vous contrôlez, évite les frais SaaS par événement pour les grandes conférences et vous permet de personnaliser les thèmes, les plugins et l'authentification pour répondre aux exigences institutionnelles.
Fonctionnalités clés de Indico
Gestion de conférence
Planifier des conférences de plusieurs jours et multi-thématiques avec des emplois du temps structurés, des présidents de séance et une gestion des intervenants, conçues pour les événements académiques.
Résumés et évaluation par les pairs
Recueillir les résumés, attribuer des évaluateurs, gérer les processus d'évaluation en simple ou double aveugle, et publier les actes sans outils tiers.
Réservation de chambre
Gérez les salles de réunion partagées au sein d'une organisation avec des vues de calendrier, des réservations récurrentes et des flux de travail d'approbation.
Inscription et paiement
Créez des formulaires d'inscription personnalisés avec des codes de réduction, des limites de capacité et des intégrations de paiement pour la billetterie et l'hébergement.
Extensions et SSO
Étendez Indico avec les extensions Zoom, OAuth, SAML, LDAP et Shibboleth pour s'intégrer aux fournisseurs d'identité institutionnels existants.
échelle de qualité CERN
Conçu pour gérer l'intégralité du calendrier des événements du CERN, Indico s'adapte d'un simple séminaire à des conférences avec des milliers de participants.
Pourquoi exécuter Indico avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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