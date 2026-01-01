Indico est une plateforme de gestion d'événements riche en fonctionnalités, créée au CERN — le berceau du Web — pour coordonner tout, des petits séminaires aux conférences scientifiques mondiales avec des milliers de participants.

Elle gère la soumission des résumés et l'évaluation par les pairs, les agendas multi-pistes, les actes de conférence, les réservations de salles, l'inscription, le paiement et l'impression des badges dans un système intégré unique.

L'auto-hébergement d'Indico sur votre VPS permet de conserver les données sensibles des participants, les résumés et les soumissions académiques sur une infrastructure que vous contrôlez, évite les frais SaaS par événement pour les grandes conférences et vous permet de personnaliser les thèmes, les plugins et l'authentification pour répondre aux exigences institutionnelles.