Déployer Paymenter en un clic.
Plateforme open source de facturation et de gestion des abonnements conçue pour les hébergeurs, avec des intégrations Stripe, PayPal et de provisionnement automatique.
Choisissez un pack VPS pour Paymenter
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Paymenter ?
Paymenter est une plateforme de facturation open source conçue spécifiquement pour les hébergeurs et les fournisseurs de services qui ont besoin d'une gestion professionnelle des abonnements, sans frais par transaction ni coûts de licence propriétaires. Elle gère l'intégralité du cycle de vie du client — de la mise à disposition des services à la génération des factures et au recouvrement des paiements — avec des intégrations natives pour Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk et DirectAdmin. Basée sur Laravel avec un tableau de bord d'administration épuré, Paymenter offre aux entreprises d'hébergement la flexibilité de personnaliser chaque aspect de leur expérience de facturation.
L'auto-hébergement de Paymenter sur votre VPS signifie aucune majoration de transaction, aucune limite de clients et un contrôle total sur la plateforme. MariaDB et Redis fonctionnent localement pour des expériences de paiement rapides et des opérations d'administration réactives, tandis que la licence MIT vous permet de modifier et d'étendre la plateforme pour correspondre à votre modèle commercial exact.
Fonctionnalités clés de Paymenter
Gestion des abonnements
Gérez la facturation récurrente avec des cycles flexibles, des rappels de renouvellement automatiques et la proratisation afin que les clients soient toujours facturés avec précision pour les services qu'ils utilisent.
Provisionnement automatique
Les nouvelles commandes de services provisionnent automatiquement les ressources via les intégrations Pterodactyl, cPanel, Plesk ou DirectAdmin, éliminant la configuration manuelle entre le paiement et la livraison.
Passerelles de paiement multiples
Acceptez les paiements via Stripe, PayPal et Mollie prêts à l'emploi, offrant aux clients les options de paiement qu'ils préfèrent sans intégration personnalisée.
Portail libre-service client
Les clients gèrent leurs propres services, factures et détails de compte via un portail personnalisé, réduisant ainsi le volume de tickets de support pour les questions de facturation courantes.
Système de modules d'extension extensible
Ajoutez des intégrations personnalisées, des passerelles de paiement et des modules de provisionnement via l'architecture de plugins sans modifier le code de la plateforme principale.
Pourquoi exécuter Paymenter avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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