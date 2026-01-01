Déployez slskd en un clic.
Client web open source pour le réseau de partage de musique et de fichiers en pair à pair Soulseek.
Choisissez un pack VPS pour slskd
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec slskd ?
slskd est un client moderne et open source pour le réseau peer-to-peer Soulseek, entièrement fourni via une interface web réactive. Il remplace les anciens clients de bureau Soulseek par un serveur auto-hébergé accessible depuis n'importe quel navigateur, vous permettant de rechercher et de télécharger de la musique, des fichiers sans perte et d'autres contenus partagés par des millions d'utilisateurs Soulseek 24 heures sur 24 — même lorsque votre ordinateur est éteint.
L'auto-hébergement de slskd sur un VPS signifie que vos téléchargements s'exécutent en continu en arrière-plan sans monopoliser une machine locale. Tous les paramètres sont gérables via l'interface utilisateur web intégrée ou un fichier de configuration YAML distant, vous donnant un contrôle total sur les répertoires partagés, les files d'attente de téléchargement, les limites de transfert et les autorisations des utilisateurs.
Fonctionnalités clés de slskd
Interface basée sur le web
Gérer les recherches, les téléchargements et les transferts depuis n'importe quel navigateur sans installer de client de bureau.
Téléchargements en arrière-plan en continu
S'exécute en tant que serveur persistant pour que les téléchargements en file d'attente se terminent même lorsque votre ordinateur local est éteint.
Configuration à distance
Ajustez tous les paramètres en direct via l'interface utilisateur web ou en modifiant un fichier de configuration YAML à distance sans redémarrer.
Gestion de la file d'attente des transferts
Surveillez les files d'attente de téléversement et de téléchargement, définissez des limites de vitesse et priorisez les transferts depuis un tableau de bord unique.
Contrôles utilisateur et de partage
Définissez les répertoires à partager, attribuez des privilèges à chaque utilisateur et gérez qui peut parcourir ou télécharger vos fichiers.
Pourquoi exécuter slskd avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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