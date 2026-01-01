Shaarli est un service de gestion de marque-pages personnel et minimaliste, conçu comme un remplacement auto-hébergé de l'original del.icio.us. Il stocke chaque marque-page dans un seul fichier PHP plat — pas de serveur de base de données, pas de migrations, pas de mises à niveau de schéma — et affiche un flux propre et anti-chronologique de liens, de notes et de mises à jour de type microblog que vous pouvez garder publics, privés, ou mélanger par élément.

L'auto-hébergement de Shaarli sur votre VPS vous offre une archive de liens privée sous votre propre domaine, un flux RSS/Atom de vos partages, un système de notes compatible Markdown, et un bookmarklet ainsi qu'une API mobile qui transforment n'importe quel navigateur ou application en une cible de sauvegarde en un clic. L'ensemble de la pile est un conteneur PHP unique avec un fichier JSON en support — les sauvegardes sont une simple copie de fichier.