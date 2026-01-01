Déployez Shaarli en un clic.
Service de gestion de favoris personnel, minimaliste et ultra-rapide qui stocke tout dans une base de données à fichier plat unique — aucun SQL requis.
Choisissez un pack VPS pour Shaarli
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Shaarli ?
Shaarli est un service de gestion de marque-pages personnel et minimaliste, conçu comme un remplacement auto-hébergé de l'original del.icio.us. Il stocke chaque marque-page dans un seul fichier PHP plat — pas de serveur de base de données, pas de migrations, pas de mises à niveau de schéma — et affiche un flux propre et anti-chronologique de liens, de notes et de mises à jour de type microblog que vous pouvez garder publics, privés, ou mélanger par élément.
L'auto-hébergement de Shaarli sur votre VPS vous offre une archive de liens privée sous votre propre domaine, un flux RSS/Atom de vos partages, un système de notes compatible Markdown, et un bookmarklet ainsi qu'une API mobile qui transforment n'importe quel navigateur ou application en une cible de sauvegarde en un clic. L'ensemble de la pile est un conteneur PHP unique avec un fichier JSON en support — les sauvegardes sont une simple copie de fichier.
Fonctionnalités clés de Shaarli
Stockage de fichiers plats
Les marque-pages résident dans un unique magasin de données PHP, sans serveur de base de données à installer, optimiser ou sauvegarder — copiez le fichier et vous avez votre archive.
Flux chronologique inversé
Chaque signet, note ou publication de microblog se retrouve dans une seule chronologie bien organisée avec des balises, une recherche en texte intégral et des contrôles de confidentialité par lien.
Flux RSS et Atom
Les flux RSS et Atom intégrés transforment votre Shaarli en un blog de liens public ou une source de lecteur de flux privé — fonctionne avec toutes les applications de lecture.
Bookmarklet et API REST
Enregistrer les liens depuis n'importe quel navigateur avec le bookmarklet fourni, ou les envoyer depuis les applications mobiles et de bureau en utilisant l'API REST typée.
Notes Markdown
Rédigez des notes plus longues et des microblogs en Markdown avec des signets, avec une visibilité publique optionnelle pour le partage.
Empreinte légère
Un seul conteneur PHP sans serveur de base de données s'exécute confortablement sur les offres VPS les plus modestes sans concurrencer d'autres applications pour les ressources.
Pourquoi exécuter Shaarli avec Hostinger ?
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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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