Déployez MediaGo en un clic.
Outil auto-hébergé de détection et de téléchargement de vidéos qui prend en charge M3U8, HLS, YouTube, Bilibili et plus de 1000 autres sites.
Choisissez un pack VPS pour MediaGo
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MediaGo ?
MediaGo est un téléchargeur de vidéos open-source qui associe une interface utilisateur basée sur un navigateur à des moteurs éprouvés comme yt-dlp, aria2, N_m3u3DL-RE et BBDown. Il détecte et enregistre les flux des listes de lecture M3U8 et HLS, de YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit et de plus d'un millier d'autres sites pris en charge, puis convertit le résultat dans n'importe quel format ou qualité sans étape ffmpeg séparée.
Exécuter MediaGo sur votre propre VPS signifie que les téléchargements se produisent sur un serveur rapide et toujours actif plutôt que sur votre ordinateur portable, et les fichiers restent dans un stockage que vous contrôlez. Une extension de navigateur compagnon et une API HTTP vous permettent d'envoyer des liens depuis n'importe quel appareil vers la même file d'attente, avec la gestion des tâches, la progression et l'historique exposés via un tableau de bord web clair.
Fonctionnalités clés de MediaGo
Renifleur M3U8 et HLS
Détecter et télécharger les flux segmentés depuis n'importe quelle page web, y compris les captures en direct sans DRM et les listes de lecture à la demande.
Moteur yt-dlp
La prise en charge yt-dlp intégrée extrait des vidéos de YouTube, Twitter, Instagram, Reddit et plus d'un millier d'autres sites pris en charge, d'emblée.
Téléchargeur Bilibili
L'intégration native de BBDown permet de récupérer les vidéos Bilibili, les danmaku, les sous-titres et les pistes audio de haute qualité, indisponibles pour la plupart des téléchargeurs génériques.
Extension de navigateur
L'extension compagnon pour Chrome et Firefox détecte les vidéos sur n'importe quelle page et les met en file d'attente sur votre serveur en un seul clic.
Conversion de format en application
Convertissez les téléchargements terminés vers d'autres formats ou qualités avec la chaîne de traitement ffmpeg intégrée sans quitter le tableau de bord.
API HTTP et automatisation
L'API REST complète permet aux scripts, aux assistants IA et aux outils tiers de créer des tâches, d'interroger la progression et de gérer la file d'attente de téléchargement.
Pourquoi exécuter MediaGo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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