LiteLLM est une passerelle IA open source qui offre à chaque LLM la même API compatible OpenAI, permettant ainsi à vos applications de basculer entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock et plus de 100 autres fournisseurs sans modification de code. Elle gère l'équilibrage de charge, le basculement automatique, la gestion des clés API virtuelles, le suivi des dépenses et la limitation de débit à partir d'une interface d'administration unique.

L'auto-hébergement de LiteLLM maintient vos clés API et vos données d'utilisation au sein de votre propre infrastructure, élimine la limitation et les plafonds de débit des services proxy partagés, et offre à votre équipe un plan de contrôle centralisé pour toute l'utilisation des LLM — essentiel pour les organisations qui gèrent les coûts et la conformité de l'IA à grande échelle.