Déployer LiteLLM en un clic.
Passerelle IA unifiée offrant un accès API compatible OpenAI à plus de 100 LLM de n'importe quel fournisseur.
Choisissez un pack VPS pour LiteLLM
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LiteLLM ?
LiteLLM est une passerelle IA open source qui offre à chaque LLM la même API compatible OpenAI, permettant ainsi à vos applications de basculer entre OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock et plus de 100 autres fournisseurs sans modification de code. Elle gère l'équilibrage de charge, le basculement automatique, la gestion des clés API virtuelles, le suivi des dépenses et la limitation de débit à partir d'une interface d'administration unique.
L'auto-hébergement de LiteLLM maintient vos clés API et vos données d'utilisation au sein de votre propre infrastructure, élimine la limitation et les plafonds de débit des services proxy partagés, et offre à votre équipe un plan de contrôle centralisé pour toute l'utilisation des LLM — essentiel pour les organisations qui gèrent les coûts et la conformité de l'IA à grande échelle.
Fonctionnalités clés de LiteLLM
Plus de 100 fournisseurs LLM
Accédez à OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock, et des dizaines d'autres via un point d'accès API unifié unique.
Équilibrage de charge et basculement
Distribuez les requêtes entre plusieurs fournisseurs et basculez automatiquement vers des sauvegardes lorsqu'un fournisseur est indisponible.
Suivi des dépenses et budgets
Surveiller les coûts des LLM en temps réel et définir des limites budgétaires par utilisateur ou par équipe pour éviter les dépenses excessives d'API.
Gestion des clés virtuelles
Émettez des clés API virtuelles à portée limitée aux équipes et aux applications, avec des contrôles d'accès granulaires et un suivi d'utilisation.
Routage avancé
Acheminer les requêtes par coût, latence ou règles personnalisées pour toujours utiliser le meilleur modèle pour chaque type de requête.
Pourquoi exécuter LiteLLM avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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