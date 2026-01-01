Déployer MySQL en un clic.
La base de données relationnelle open source la plus populaire au monde, alimentant les applications web et les plateformes partout.
Choisissez un pack VPS pour MySQL
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MySQL ?
MySQL est la base de données relationnelle open source la plus largement adoptée au monde, reconnue comme la couche de données derrière d'innombrables sites web, produits SaaS et applications métier. Elle associe une conformité ACID complète via le moteur de stockage InnoDB à une réplication éprouvée, un dialecte SQL mature et une large prise en charge des pilotes dans tous les principaux langages de programmation, afin que les applications et frameworks que vous utilisez déjà s'y connectent sans modification.
Exécuter MySQL sur votre propre VPS vous offre un CPU, une mémoire et un disque dédiés pour vos requêtes, un contrôle total sur la configuration et l'optimisation, et un serveur de base de données unique et partagé pour toutes vos applications — sans les frais récurrents et les limites de ressources des services de bases de données gérés.
Fonctionnalités clés de MySQL
Transactions ACID
Le moteur InnoDB offre des transactions entièrement atomiques, cohérentes, isolées et durables, maintenant vos données correctes en cas d'écritures concurrentes et de pannes.
Vaste écosystème
Des pilotes natifs pour PHP, Python, Java, Node.js, Go, et plus encore signifient que presque tous les frameworks et outils se connectent à MySQL directement.
Réplication et scalabilité
La réplication source-réplique et la réplication de groupe intégrées vous permettent de faire évoluer les lectures et de créer des topologies à haute disponibilité à mesure que votre charge de travail augmente.
Prise en charge des documents JSON
Un type de données JSON natif avec indexation vous permet de stocker des données de document flexibles à côté de tables relationnelles dans une seule base de données.
Moteur SQL mature
Les fonctions de fenêtre, les CTE et un optimiseur basé sur les coûts permettent des requêtes rapides et expressives pour tout, des simples recherches aux analyses complexes.
Pourquoi exécuter MySQL avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.