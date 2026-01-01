Déployer DVinyl avec une installation en un clic.
Gestionnaire de collection auto-hébergé qui catalogue et évalue les vinyles, les CD, les livres, les films et les jeux vidéo au sein d'une seule bibliothèque.
Choisissez un pack VPS pour DVinyl
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DVinyl ?
DVinyl est un gestionnaire de collection open-source conçu pour les passionnés de médias physiques qui souhaitent un lieu unique et personnalisable pour leurs vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo. Il extrait des métadonnées riches et des pochettes de Discogs, Hardcover, TMDB et IGDB, puis estime la valeur marchande des sorties musicales afin que les collectionneurs puissent suivre la valeur réelle de leurs étagères.
L'auto-hébergement de DVinyl sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de l'inventaire complet de votre collection, des étiquettes de localisation et des données de votre liste de souhaits, au lieu qu'elles soient enfermées dans une application tierce ou une feuille de calcul. La base de données MongoDB incluse garantit la persistance de votre catalogue après les mises à jour, et un système d'authentification privé vous permet de naviguer seul ou de partager une vue en lecture seule avec des amis.
Fonctionnalités clés de DVinyl
Bibliothèque multiformat
Cataloguez vos vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo côte à côte dans une collection unifiée au lieu de jongler avec des applications distinctes.
Valorisation du marché Discogs
Obtenez des estimations de marché minimales, médianes et maximales en temps réel de Discogs afin que vous sachiez toujours ce que vaut votre collection de musique sur le marché secondaire.
Importation Discogs en un clic
Importez l'intégralité d'une collection Discogs existante en un seul clic ou ajoutez de nouveaux articles par identifiant de sortie sans avoir à retaper les données d'artiste, de label ou de piste.
Tableau de bord personnalisable
Construisez votre vue d'accueil avec des widgets de statistiques modulaires, des raccourcis de navigation configurables et des thèmes visuels par catégorie qui correspondent à votre façon de naviguer.
Suivi de la localisation physique
Étiquetez l'endroit où se trouve chaque article sur vos étagères, en réserve ou en prêt, afin que vous puissiez trouver un enregistrement ou un livre précis sans avoir à fouiller toute la collection.
Liste de souhaits et partage
Suivez les futures découvertes dans une liste de souhaits dédiée et exposez votre catalogue grâce à l'authentification intégrée pour une navigation privée ou un partage en lecture seule.
Pourquoi exécuter DVinyl avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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