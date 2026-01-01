Stump est un serveur multimédia rapide et open source pour les bandes dessinées, les mangas et les livres électroniques, développé en Rust. Il organise vos bibliothèques EPUB, PDF, CBZ et CBR dans une interface web navigable avec un lecteur intégré, et expose un catalogue OPDS afin que toute liseuse ou application compatible puisse diffuser directement votre collection. La synchronisation Kobo et KoReader maintient la progression de lecture synchronisée sur tous les appareils sans avoir besoin de marque-pages manuels.

Héberger Stump sur votre VPS signifie que votre bibliothèque entière est accessible depuis n'importe quel appareil, n'importe où, sans avoir à télécharger de fichiers vers un service cloud tiers. Le serveur basé sur Rust fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend pratique même sur les offres VPS d'entrée de gamme.