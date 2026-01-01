Déployer Stump en un clic
Serveur auto-hébergé de bandes dessinées, de mangas et de livres numériques avec prise en charge OPDS, synchronisation de liseuses et un lecteur web intégré.
Choisissez un pack VPS pour Stump
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Stump ?
Stump est un serveur multimédia rapide et open source pour les bandes dessinées, les mangas et les livres électroniques, développé en Rust. Il organise vos bibliothèques EPUB, PDF, CBZ et CBR dans une interface web navigable avec un lecteur intégré, et expose un catalogue OPDS afin que toute liseuse ou application compatible puisse diffuser directement votre collection. La synchronisation Kobo et KoReader maintient la progression de lecture synchronisée sur tous les appareils sans avoir besoin de marque-pages manuels.
Héberger Stump sur votre VPS signifie que votre bibliothèque entière est accessible depuis n'importe quel appareil, n'importe où, sans avoir à télécharger de fichiers vers un service cloud tiers. Le serveur basé sur Rust fonctionne avec des ressources minimales, ce qui le rend pratique même sur les offres VPS d'entrée de gamme.
Fonctionnalités clés de Stump
Prise en charge EPUB, PDF, CBZ/CBR
Lisez des bandes dessinées, des mangas, des PDF et des livres électroniques directement dans le navigateur avec un lecteur intégré réactif optimisé pour chaque format.
Prise en charge du catalogue OPDS
Exposez votre bibliothèque via OPDS et OPDS Page Streaming afin que toute application compatible — Moon+ Reader, Kybook, Panels — puisse parcourir et diffuser votre collection.
Synchronisation Kobo et KoReader
Synchronisez automatiquement la progression de lecture et les signets avec les liseuses Kobo et KoReader, en maintenant votre position cohérente sur tous les appareils.
Contrôle d'accès granulaire
Gérer plusieurs comptes utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles, en contrôlant les bibliothèques auxquelles chaque utilisateur peut accéder et ce qu'il peut modifier.
Collections et listes de lecture
Organisez des séries en collections et élaborez des listes de lecture ordonnées pour guider les lecteurs à travers des séries en plusieurs volumes ou des arcs narratifs croisés.
Pourquoi exécuter Stump avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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