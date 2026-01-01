Déployez Watcharr en 1 clic.
Liste de visionnage auto-hébergée pour les films, les séries télévisées, les animes et les jeux, avec une interface utilisateur moderne et des comptes utilisateurs intégrés.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Watcharr ?
Watcharr est un gestionnaire de listes de visionnage open source qui regroupe les films, les séries télévisées, les animes et les jeux vidéo dans une seule bibliothèque auto-hébergée. Conçu avec Go et SvelteKit, il extrait les métadonnées de TMDB, IGDB, AniList et Jikan, ainsi chaque entrée est accompagnée d'affiches, de la distribution et des détails des épisodes sans saisie manuelle.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient votre historique de visionnage, vos évaluations et l'activité de vos amis à l'écart des services tiers tels que Trakt ou MyAnimeList. L'authentification utilisateur intégrée, la synchronisation Jellyfin et Plex, et le stockage SQLite léger le rendent adapté aux utilisateurs individuels, aux foyers et aux petites communautés.
Fonctionnalités clés de Watcharr
Suivi unifié
Suivez les films, les séries télévisées, les animes et les jeux côte à côte dans une seule bibliothèque au lieu de jongler avec des applications distinctes pour chaque média.
Statut et évaluations
Marquez les entrées comme prévues, suivies, terminées, en attente ou abandonnées, et attribuez des notes personnelles sur 10 points ainsi que des commentaires à chaque titre.
Sources de métadonnées riches
Récupère les affiches, le casting, les listes d'épisodes et les dates de sortie depuis TMDB, IGDB, AniList et Jikan afin que votre bibliothèque reste précise sans modifications manuelles.
Authentification intégrée
Les comptes d'utilisateurs natifs avec connexion optionnelle via Jellyfin, Plex et OIDC permettent aux foyers et aux petites communautés de partager une instance en toute sécurité.
Fil d'activités et amis
Suivez d'autres utilisateurs sur votre instance, parcourez leurs listes publiques et consultez un flux en direct des changements de statut et des nouvelles évaluations.
Binaire Go léger
Un seul conteneur avec SQLite intégré consomme très peu de CPU et de mémoire, il peut donc fonctionner confortablement sur les offres VPS les plus modestes.
Pourquoi exécuter Watcharr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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