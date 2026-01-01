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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Watcharr ?

Watcharr est un gestionnaire de listes de visionnage open source qui regroupe les films, les séries télévisées, les animes et les jeux vidéo dans une seule bibliothèque auto-hébergée. Conçu avec Go et SvelteKit, il extrait les métadonnées de TMDB, IGDB, AniList et Jikan, ainsi chaque entrée est accompagnée d'affiches, de la distribution et des détails des épisodes sans saisie manuelle.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient votre historique de visionnage, vos évaluations et l'activité de vos amis à l'écart des services tiers tels que Trakt ou MyAnimeList. L'authentification utilisateur intégrée, la synchronisation Jellyfin et Plex, et le stockage SQLite léger le rendent adapté aux utilisateurs individuels, aux foyers et aux petites communautés.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Watcharr

Suivi unifié

Suivez les films, les séries télévisées, les animes et les jeux côte à côte dans une seule bibliothèque au lieu de jongler avec des applications distinctes pour chaque média.

Statut et évaluations

Marquez les entrées comme prévues, suivies, terminées, en attente ou abandonnées, et attribuez des notes personnelles sur 10 points ainsi que des commentaires à chaque titre.

Sources de métadonnées riches

Récupère les affiches, le casting, les listes d'épisodes et les dates de sortie depuis TMDB, IGDB, AniList et Jikan afin que votre bibliothèque reste précise sans modifications manuelles.

Authentification intégrée

Les comptes d'utilisateurs natifs avec connexion optionnelle via Jellyfin, Plex et OIDC permettent aux foyers et aux petites communautés de partager une instance en toute sécurité.

Fil d'activités et amis

Suivez d'autres utilisateurs sur votre instance, parcourez leurs listes publiques et consultez un flux en direct des changements de statut et des nouvelles évaluations.

Binaire Go léger

Un seul conteneur avec SQLite intégré consomme très peu de CPU et de mémoire, il peut donc fonctionner confortablement sur les offres VPS les plus modestes.

Pourquoi exécuter Watcharr avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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