Déployez Horilla avec l'installation en un clic.
Plateforme RH et CRM open-source gratuite couvrant les employés, la paie, le recrutement et la gestion des présences.
Choisissez un pack VPS pour Horilla
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Horilla ?
Horilla est une plateforme de gestion des ressources humaines et de CRM entièrement open-source, construite sur Django et PostgreSQL. Elle unifie le cycle de vie complet des employés — recrutement, intégration, présence, congés, paie, performance, support technique et départ — aux côtés d'un CRM intégré pour les pipelines de vente et les dossiers clients, remplaçant plusieurs outils SaaS par une seule pile auto-hébergée.
L'auto-hébergement d'Horilla sur votre propre VPS maintient les données sensibles des employés, les salaires et les dossiers clients sous votre contrôle direct, sans frais par utilisateur. Vous conservez un accès complet à la base de données pour des rapports personnalisés et des intégrations, ainsi que la liberté d'étendre les modules sans attendre les feuilles de route des fournisseurs.
Fonctionnalités clés de Horilla
Recrutement et intégration
Suivre les offres d'emploi, les pipelines de candidats, les étapes d'entretien et les tâches d'intégration sans un ATS ou un outil d'intégration séparé.
Présence et congés
Gérer les plannings de travail, la présence biométrique, les droits aux congés et les flux de travail d'approbation pour l'ensemble du personnel.
Paie intégrée
Configurez les contrats, les indemnités, les déductions et les règles fiscales, puis exécutez les cycles de paie avec la génération de fiches de paie directement dans Horilla.
Performances et objectifs
Définissez les KPI et les OKR, menez des cycles de feedback à 360 degrés, et liez les objectifs individuels aux objectifs organisationnels.
CRM intégré
Gérer les prospects, les opportunités, les comptes clients et les pipelines de vente ainsi que les données RH dans une base de données unifiée unique.
API REST modulaire
Chaque module est livré avec une API REST documentée pour intégrer Horilla avec les fournisseurs de paie, les systèmes d'identité et les outils de BI.
Pourquoi exécuter Horilla avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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