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Plateforme web open-source pour la recherche observationnelle en santé basée sur le modèle de données commun OMOP.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OHDSI Atlas ?

OHDSI Atlas est la norme communautaire ouverte pour mener des recherches observationnelles sur des données de santé au niveau du patient converties au modèle de données commun OMOP. Les chercheurs l'utilisent pour créer des cohortes de patients, explorer des vocabulaires médicaux standardisés, concevoir des études d'estimation d'effets au niveau de la population et caractériser l'histoire naturelle des maladies sans écrire de code SQL.

L'auto-hébergement d'Atlas sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les conceptions d'études, les définitions de cohortes et les ensembles de résultats, tout en étant livré préchargé avec le CDM OMOP synthétique Eunomia afin que vous puissiez explorer le flux de travail immédiatement. Le back-end WebAPI fourni et la base de données PostgreSQL permettent à chaque fonctionnalité d'Atlas de fonctionner immédiatement, sans nécessiter de configuration d'entrepôt de données séparée.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de OHDSI Atlas

Statistiques OMOP CDM

Exécuter des définitions de cohortes, des caractérisations et des études de population sur n'importe quelle base de données convertie au modèle de données commun OMOP V5.

Explorateur de vocabulaire

Recherchez SNOMED, RxNorm, LOINC et d'autres vocabulaires médicaux standard pour créer des ensembles de concepts qui se traduisent clairement entre les sources de données.

Générateur de cohortes

Définir les populations de patients avec un constructeur visuel en utilisant des critères d'inclusion, des expositions aux médicaments et des occurrences de conditions sans écrire de SQL.

Données de démonstration Eunomia

Livré préchargé avec le jeu de données synthétiques OHDSI Eunomia afin que la génération de cohortes, la caractérisation et les rapports Achilles fonctionnent immédiatement.

Backend WebAPI

Le service WebAPI Spring Boot intégré expose l'intégralité de l'API REST OHDSI pour un accès programmatique depuis R, Python et d'autres clients d'analyse.

Standard communautaire ouvert

Rejoignez un réseau mondial de chercheurs appliquant les mêmes méthodes sur plus d'un milliard de dossiers patients au sein de partenaires universitaires et industriels.

Pourquoi exécuter OHDSI Atlas avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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