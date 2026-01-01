Déployez OHDSI Atlas en un clic.
Plateforme web open-source pour la recherche observationnelle en santé basée sur le modèle de données commun OMOP.
Choisissez un pack VPS pour OHDSI Atlas
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OHDSI Atlas ?
OHDSI Atlas est la norme communautaire ouverte pour mener des recherches observationnelles sur des données de santé au niveau du patient converties au modèle de données commun OMOP. Les chercheurs l'utilisent pour créer des cohortes de patients, explorer des vocabulaires médicaux standardisés, concevoir des études d'estimation d'effets au niveau de la population et caractériser l'histoire naturelle des maladies sans écrire de code SQL.
L'auto-hébergement d'Atlas sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les conceptions d'études, les définitions de cohortes et les ensembles de résultats, tout en étant livré préchargé avec le CDM OMOP synthétique Eunomia afin que vous puissiez explorer le flux de travail immédiatement. Le back-end WebAPI fourni et la base de données PostgreSQL permettent à chaque fonctionnalité d'Atlas de fonctionner immédiatement, sans nécessiter de configuration d'entrepôt de données séparée.
Fonctionnalités clés de OHDSI Atlas
Statistiques OMOP CDM
Exécuter des définitions de cohortes, des caractérisations et des études de population sur n'importe quelle base de données convertie au modèle de données commun OMOP V5.
Explorateur de vocabulaire
Recherchez SNOMED, RxNorm, LOINC et d'autres vocabulaires médicaux standard pour créer des ensembles de concepts qui se traduisent clairement entre les sources de données.
Générateur de cohortes
Définir les populations de patients avec un constructeur visuel en utilisant des critères d'inclusion, des expositions aux médicaments et des occurrences de conditions sans écrire de SQL.
Données de démonstration Eunomia
Livré préchargé avec le jeu de données synthétiques OHDSI Eunomia afin que la génération de cohortes, la caractérisation et les rapports Achilles fonctionnent immédiatement.
Backend WebAPI
Le service WebAPI Spring Boot intégré expose l'intégralité de l'API REST OHDSI pour un accès programmatique depuis R, Python et d'autres clients d'analyse.
Standard communautaire ouvert
Rejoignez un réseau mondial de chercheurs appliquant les mêmes méthodes sur plus d'un milliard de dossiers patients au sein de partenaires universitaires et industriels.
Pourquoi exécuter OHDSI Atlas avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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