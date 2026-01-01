OHDSI Atlas est la norme communautaire ouverte pour mener des recherches observationnelles sur des données de santé au niveau du patient converties au modèle de données commun OMOP. Les chercheurs l'utilisent pour créer des cohortes de patients, explorer des vocabulaires médicaux standardisés, concevoir des études d'estimation d'effets au niveau de la population et caractériser l'histoire naturelle des maladies sans écrire de code SQL.

L'auto-hébergement d'Atlas sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les conceptions d'études, les définitions de cohortes et les ensembles de résultats, tout en étant livré préchargé avec le CDM OMOP synthétique Eunomia afin que vous puissiez explorer le flux de travail immédiatement. Le back-end WebAPI fourni et la base de données PostgreSQL permettent à chaque fonctionnalité d'Atlas de fonctionner immédiatement, sans nécessiter de configuration d'entrepôt de données séparée.