Déployez Donetick avec une installation en un clic.
Gestionnaire de tâches collaboratif open-source pour organiser les tâches ménagères et les responsabilités récurrentes entre plusieurs utilisateurs.
Choisissez un pack VPS pour Donetick
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Donetick ?
Donetick est une application de gestion de tâches auto-hébergée conçue spécifiquement pour les espaces de vie partagés et les petits groupes. Elle va au-delà des simples listes de tâches en offrant des stratégies d'attribution intelligentes — incluant la rotation aléatoire et l'équilibrage de la charge de travail basé sur l'historique d'achèvement — afin que les responsabilités récurrentes soient réparties équitablement entre tous les membres sans coordination manuelle.
La planification flexible prend en charge les modèles de récurrence quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés, tandis que les intégrations avec Telegram et Pushover fournissent des rappels opportuns. Le support des tags NFC permet aux membres d'accomplir des tâches instantanément en tapant un tag à l'emplacement pertinent. La compatibilité SSO et OIDC signifie que Donetick s'intègre dans les configurations d'identité existantes, et le backend SQLite léger simplifie le déploiement. L'auto-hébergement vous offre une confidentialité totale des données sans frais d'abonnement.
Fonctionnalités clés de Donetick
Attribution intelligente des tâches
Répartit les tâches équitablement par attribution aléatoire ou par équilibrage de la charge de travail en fonction de l'historique de réalisation de chaque membre.
Récurrence flexible
Prend en charge les plannings quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés afin que chaque routine — des tâches quotidiennes aux nettoyages en profondeur mensuels — reste sur la bonne voie.
Notifications push
Integrates with Telegram and Pushover to send reminders and overdue alerts directly to members' devices.
Prise en charge des tags NFC
Placez des étiquettes NFC à des endroits pertinents dans la maison afin que les membres puissent marquer les tâches comme terminées instantanément d'un simple toucher de téléphone.
Connexion SSO et OIDC
Se connecte aux fournisseurs d'identité existants via l'authentification unique et OpenID Connect pour une gestion fluide des utilisateurs.
Pourquoi exécuter Donetick avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AFFiNE
Espace de travail tout-en-un combinant documents, tableaux blancs et bases de données avec l'IA
AppFlowy
AppFlowy est un espace de travail open source basé sur l'IA et pensé comme une alternative à Notion