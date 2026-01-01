Donetick est une application de gestion de tâches auto-hébergée conçue spécifiquement pour les espaces de vie partagés et les petits groupes. Elle va au-delà des simples listes de tâches en offrant des stratégies d'attribution intelligentes — incluant la rotation aléatoire et l'équilibrage de la charge de travail basé sur l'historique d'achèvement — afin que les responsabilités récurrentes soient réparties équitablement entre tous les membres sans coordination manuelle.

La planification flexible prend en charge les modèles de récurrence quotidiens, hebdomadaires, mensuels et personnalisés, tandis que les intégrations avec Telegram et Pushover fournissent des rappels opportuns. Le support des tags NFC permet aux membres d'accomplir des tâches instantanément en tapant un tag à l'emplacement pertinent. La compatibilité SSO et OIDC signifie que Donetick s'intègre dans les configurations d'identité existantes, et le backend SQLite léger simplifie le déploiement. L'auto-hébergement vous offre une confidentialité totale des données sans frais d'abonnement.