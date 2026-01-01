Songloft est un serveur de musique personnel léger écrit en Go qui scanne votre bibliothèque locale, extrait les pochettes et les métadonnées des fichiers MP3, FLAC, WAV, APE, OGG et M4A, et diffuse tout via une interface web intégrée ou tout client compatible Subsonic. Un bac à sable de plugins QuickJS étend le serveur avec des sources audio personnalisées, des fournisseurs de métadonnées et un contrôle des appareils sans recompiler le binaire.

L'auto-hébergement de Songloft conserve votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos sessions authentifiées par JWT entièrement sur votre VPS — pas de télémétrie, pas d'analyses tierces, et pas de catalogue commercial rotatif décidant de ce qui reste disponible. Le binaire sans CGO fonctionne confortablement sur du matériel à faible consommation tout en gérant le transcodage à la volée et les sessions multi-appareils.