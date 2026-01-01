Déployer Songloft en un clic.
Serveur de musique personnel auto-hébergé avec une API compatible Subsonic, un bac à sable de plugins JS et un lecteur web intégré.
Choisissez un pack VPS pour Songloft
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Songloft ?
Songloft est un serveur de musique personnel léger écrit en Go qui scanne votre bibliothèque locale, extrait les pochettes et les métadonnées des fichiers MP3, FLAC, WAV, APE, OGG et M4A, et diffuse tout via une interface web intégrée ou tout client compatible Subsonic. Un bac à sable de plugins QuickJS étend le serveur avec des sources audio personnalisées, des fournisseurs de métadonnées et un contrôle des appareils sans recompiler le binaire.
L'auto-hébergement de Songloft conserve votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos sessions authentifiées par JWT entièrement sur votre VPS — pas de télémétrie, pas d'analyses tierces, et pas de catalogue commercial rotatif décidant de ce qui reste disponible. Le binaire sans CGO fonctionne confortablement sur du matériel à faible consommation tout en gérant le transcodage à la volée et les sessions multi-appareils.
Fonctionnalités clés de Songloft
Prise en charge de l'API Subsonic
Connectez n'importe quel client mobile ou de bureau compatible Subsonic et diffusez votre bibliothèque sans être limité à une seule application officielle.
Bac à sable d'extension JS
Les plugins basés sur QuickJS, avec un modèle d'autorisations et un rechargement à chaud, vous permettent d'ajouter des sources audio personnalisées, des fournisseurs de métadonnées et des intégrations d'appareils.
Analyse de la bibliothèque locale
L'analyse automatique des dossiers extrait les balises et les pochettes d'album des fichiers MP3, FLAC, WAV, APE, OGG et M4A afin que votre bibliothèque reste à jour à mesure que vous ajoutez des pistes.
Lecteur web intégré
Une interface web complète est livrée avec l'image complète, vous offrant un lecteur web prêt à l'emploi sans déployer de client séparé.
Authentification JWT
L'authentification JWT à double jeton, avec des jetons d'accès et de rafraîchissement distincts, prend en charge les sessions multi-appareils et la révocation par appareil.
API REST avec Swagger
Une API REST documentée avec une interface utilisateur Swagger intégrée facilite l'intégration de Songloft avec des clients personnalisés, des automatisations et des tableaux de bord.
Pourquoi exécuter Songloft avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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