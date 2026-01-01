Navidrome est un serveur de streaming musical léger et rapide qui vous offre un accès similaire à Spotify à votre propre collection musicale depuis n'importe quel appareil. Il scanne automatiquement vos dossiers musicaux, extrait les métadonnées et diffuse les fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS via une interface web moderne et une API compatible Subsonic prise en charge par des dizaines d'applications mobiles, notamment DSub, Symfonium et Feishin. La prise en charge multi-utilisateur signifie que chaque auditeur dispose de ses propres playlists, évaluations et statistiques d'écoute.

L'auto-hébergement de Navidrome signifie un accès permanent à chaque album que vous possédez, indépendamment des changements de licence ou des arrêts de service. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de compression de la qualité audio et pas de suivi comportemental — juste votre musique, diffusée depuis votre propre infrastructure en pleine qualité.