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Serveur de streaming musical léger et auto-hébergé qui diffuse votre collection personnelle partout via un navigateur ou des applications compatibles Subsonic.

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KVM 1
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1 cœur vCPU
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KVM 2
21,49
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Renouvellement au prix de 14,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
35,99
10,99/mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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66 % de réduction
KVM 8
64,99
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Navidrome ?

Navidrome est un serveur de streaming musical léger et rapide qui vous offre un accès similaire à Spotify à votre propre collection musicale depuis n'importe quel appareil. Il scanne automatiquement vos dossiers musicaux, extrait les métadonnées et diffuse les fichiers MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS via une interface web moderne et une API compatible Subsonic prise en charge par des dizaines d'applications mobiles, notamment DSub, Symfonium et Feishin. La prise en charge multi-utilisateur signifie que chaque auditeur dispose de ses propres playlists, évaluations et statistiques d'écoute.

L'auto-hébergement de Navidrome signifie un accès permanent à chaque album que vous possédez, indépendamment des changements de licence ou des arrêts de service. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de compression de la qualité audio et pas de suivi comportemental — juste votre musique, diffusée depuis votre propre infrastructure en pleine qualité.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Navidrome

Compatible avec l'API Subsonic

Compatible avec des dizaines d'applications mobiles sur iOS et Android, pour que vous puissiez choisir votre lecteur préféré sans être contraint d'utiliser un client propriétaire.

Compatibilité multi-formats

Diffuse les formats MP3, FLAC, AAC, OGG et OPUS avec transcodage à la volée pour adapter le débit binaire aux connexions plus lentes sans perte de qualité de la source.

Analyse automatique de la bibliothèque

Analyse automatiquement les dossiers de musique selon un calendrier configurable, extrayant les métadonnées et les pochettes d'album afin que votre bibliothèque reste à jour à mesure que vous ajoutez des fichiers.

Écoute multi-utilisateur

Chaque utilisateur dispose de listes de lecture indépendantes, de notes par étoiles et d'un historique d'écoute sur un serveur partagé sans interférer avec les autres.

Scrobbling Last.fm

Suit votre historique d'écoute vers Last.fm et ListenBrainz automatiquement, maintenant à jour vos nombres de lectures et votre profil musical.

Pourquoi exécuter Navidrome avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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