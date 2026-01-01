nopCommerce est la plateforme e-commerce basée sur .NET la plus téléchargée au monde, à laquelle des milliers d'entreprises font confiance pour gérer des boutiques en ligne de toutes tailles. Conçue sur ASP.NET Core, elle est livrée avec un panneau d'administration complet pour gérer les produits, les commandes, les clients, les réductions et les expéditions, et prend en charge PostgreSQL, MySQL et Microsoft SQL Server dès l'installation.

L'architecture ouverte de la plateforme prend en charge des milliers de plugins et de thèmes du marketplace nopCommerce, permettant aux commerçants d'étendre leurs boutiques sans modifier le code source. L'auto-hébergement sur votre propre VPS signifie zéro frais de transaction, un contrôle total sur les données clients et aucun frais par vente, quel que soit le volume de revenus.