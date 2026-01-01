Déploiement de Pangolin Newt en un clic.
Client tunnel WireGuard en espace utilisateur qui expose en toute sécurité des services privés via la plateforme d'accès à distance Pangolin.
Choisissez un pack VPS pour Pangolin Newt
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pangolin Newt ?
Pangolin Newt est un client tunnel WireGuard et un proxy TCP/UDP fonctionnant entièrement en espace utilisateur, conçu pour s'intégrer à la plateforme d'accès Pangolin basée sur l'identité. Opérant sans modules de noyau ni privilèges élevés, Newt établit des tunnels chiffrés vers les nœuds de sortie Pangolin et fournit des proxys locaux pour acheminer le trafic des applications en toute sécurité.
Le déploiement de Newt sur votre VPS parallèlement à vos services vous offre un accès à distance « zero-trust » à vos ressources privées depuis n'importe où, l'accès étant régi par les politiques basées sur l'identité de Pangolin — aucune exposition d'IP publique ni de surcharge VPN traditionnelle requise.
Fonctionnalités clés de Pangolin Newt
WireGuard de l'espace utilisateur
S'exécute entièrement dans l'espace utilisateur sans modules de noyau ni privilèges élevés, ce qui le rend sûr et simple à déployer dans des environnements conteneurisés.
Accès Zero Trust
L'accès à chaque ressource est contrôlé par les politiques d'identité de Pangolin, garantissant que seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés peuvent accéder aux services privés.
Proxy TCP/UDP intégré
Agit à la fois comme gestionnaire de tunnel et proxy d'application, acheminant le trafic pour plusieurs services via une seule connexion WireGuard chiffrée.
Gestion automatique des tunnels
Maintient une connexion WebSocket persistante avec le plan de contrôle Pangolin afin que les tunnels soient automatiquement rétablis après des interruptions réseau.
Prise en charge de la traversée NAT
Se connecte de manière fiable derrière les pare-feu et les réseaux restrictifs, sans redirection de port manuelle ni modification de votre configuration réseau.
Pourquoi exécuter Pangolin Newt avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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