Pangolin Newt est un client tunnel WireGuard et un proxy TCP/UDP fonctionnant entièrement en espace utilisateur, conçu pour s'intégrer à la plateforme d'accès Pangolin basée sur l'identité. Opérant sans modules de noyau ni privilèges élevés, Newt établit des tunnels chiffrés vers les nœuds de sortie Pangolin et fournit des proxys locaux pour acheminer le trafic des applications en toute sécurité.

Le déploiement de Newt sur votre VPS parallèlement à vos services vous offre un accès à distance « zero-trust » à vos ressources privées depuis n'importe où, l'accès étant régi par les politiques basées sur l'identité de Pangolin — aucune exposition d'IP publique ni de surcharge VPN traditionnelle requise.