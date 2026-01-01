Jusqu'à 69 % de réduction sur Pangolin Newt

Déploiement de Pangolin Newt en un clic.

Client tunnel WireGuard en espace utilisateur qui expose en toute sécurité des services privés via la plateforme d'accès à distance Pangolin.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Pangolin Newt ?

Pangolin Newt est un client tunnel WireGuard et un proxy TCP/UDP fonctionnant entièrement en espace utilisateur, conçu pour s'intégrer à la plateforme d'accès Pangolin basée sur l'identité. Opérant sans modules de noyau ni privilèges élevés, Newt établit des tunnels chiffrés vers les nœuds de sortie Pangolin et fournit des proxys locaux pour acheminer le trafic des applications en toute sécurité.

Le déploiement de Newt sur votre VPS parallèlement à vos services vous offre un accès à distance « zero-trust » à vos ressources privées depuis n'importe où, l'accès étant régi par les politiques basées sur l'identité de Pangolin — aucune exposition d'IP publique ni de surcharge VPN traditionnelle requise.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Pangolin Newt

WireGuard de l'espace utilisateur

S'exécute entièrement dans l'espace utilisateur sans modules de noyau ni privilèges élevés, ce qui le rend sûr et simple à déployer dans des environnements conteneurisés.

Accès Zero Trust

L'accès à chaque ressource est contrôlé par les politiques d'identité de Pangolin, garantissant que seuls les utilisateurs authentifiés et autorisés peuvent accéder aux services privés.

Proxy TCP/UDP intégré

Agit à la fois comme gestionnaire de tunnel et proxy d'application, acheminant le trafic pour plusieurs services via une seule connexion WireGuard chiffrée.

Gestion automatique des tunnels

Maintient une connexion WebSocket persistante avec le plan de contrôle Pangolin afin que les tunnels soient automatiquement rétablis après des interruptions réseau.

Prise en charge de la traversée NAT

Se connecte de manière fiable derrière les pare-feu et les réseaux restrictifs, sans redirection de port manuelle ni modification de votre configuration réseau.

Pourquoi exécuter Pangolin Newt avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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