Déployez JobOps en un clic.
Pipeline de recherche d'emploi auto-hébergé qui parcourt les sites d'offres, adapte les CV, évalue la pertinence et suit chaque candidature depuis un tableau de bord unique.
Choisissez un pack VPS pour JobOps
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec JobOps ?
JobOps applique les principes DevOps à la recherche d'emploi. Il recherche sur LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna et plus de 10 autres sites d'emploi depuis un seul écran, évalue chaque résultat par rapport à votre profil, génère un CV adapté au poste et suit chaque candidature en un seul endroit. Il ne postule délibérément pas automatiquement — les recruteurs peuvent détecter les soumissions automatisées, donc JobOps vous offre la rapidité sans sacrifier la qualité.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient votre CV, votre historique de recherche, vos jetons de suivi Gmail et vos clés de fournisseur d'IA sous votre contrôle total au lieu d'être chez un SaaS tiers. Le pipeline stocke toutes les données localement dans SQLite, ainsi que les PDF générés, de sorte que l'historique complet de chaque recherche et candidature reste sur l'infrastructure que vous possédez.
Fonctionnalités clés de JobOps
Recherche multi-tableau
Récupérez les données de plus de 10 sites d'emploi, y compris LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe et Seek, à partir d'une seule interface de recherche.
Scoring d'adéquation IA
Classez chaque emploi de 0 à 100 par rapport à votre profil afin que vous vous concentriez uniquement sur les postes qui valent la peine d'être postulés, au lieu de trier manuellement des centaines d'offres.
Génération de CV personnalisés
Réécrivez votre CV automatiquement pour chaque poste, exportez vers un PDF soigné localement ou via une intégration Reactive Resume.
Boîte de réception de suivi Gmail
Connecter Gmail et détecter automatiquement les invitations à des entretiens, les offres et les refus pour mettre à jour le statut des candidatures sans feuilles de calcul.
Utilisez votre propre IA
Connectez OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex, ou tout point de terminaison compatible OpenAI tel que Ollama ou LM Studio.
Vérifications de parrainage de visa
Vérifiez le statut de parrainage de visa au Royaume-Uni sur les annonces et n'affichez que les postes qui correspondent à vos exigences en matière d'autorisation de travail.
Pourquoi exécuter JobOps avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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