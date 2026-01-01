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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Tyk Gateway ?

Tyk Gateway est une passerelle API entièrement open-source qui gère l'authentification, la limitation de débit, les quotas et la transformation des requêtes pour vos services backend. Sous licence Mozilla Public License 2.0, chaque fonctionnalité de la passerelle est disponible sans clé de licence — OAuth 2.0, la validation JWT, le proxy GraphQL et le support des plugins sont tous inclus dans la version open-source.

Redis est la seule dépendance, offrant un stockage de session distribué et des compteurs de limitation de débit. La configuration est gérée via une API de gestion REST, rendant Tyk compatible avec les workflows d'infrastructure-as-code et les pipelines CI/CD. L'auto-hébergement maintient tout le trafic API, les identifiants et les données d'utilisation au sein de votre propre infrastructure.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Tyk Gateway

Middleware d'authentification

Protéger les API avec OAuth 2.0, les JWT, les signatures HMAC, l'authentification de base, le TLS mutuel ou les clés API — aucun code d'authentification personnalisé n'est requis.

Limitation de la fréquence et quotas

Appliquer des limites de débit et des quotas d'utilisation par utilisateur, par application ou par politique afin de prévenir les abus et de garantir un accès équitable.

Prise en charge multi-protocole

Acheminer les API REST, GraphQL, gRPC, TCP et WebSocket via une passerelle unique avec une transformation et un proxying conscients du protocole.

Transformation de requête

Réécrire les URL, injecter ou supprimer des en-têtes, modifier les corps de requête et de réponse, et convertir entre SOAP et GraphQL en ligne.

Module d'extension middleware

Étendez le comportement de la passerelle avec une logique personnalisée écrite en JavaScript, Python, Go ou gRPC sans modifier la base de code principale.

Pourquoi exécuter Tyk Gateway avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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