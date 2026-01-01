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Plateforme de lettres d'information auto-hébergée pour créer, planifier et envoyer des campagnes d'e-mail de masse à des listes d'abonnés.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mailtrain ?

Mailtrain est une application de newsletter open-source et auto-hébergée, basée sur Node.js, prenant en charge les campagnes d'e-mailing à grande échelle. Elle offre une gestion complète des listes d'abonnés, la segmentation, des modèles d'e-mail basés sur MJML, des tests A/B, l'automatisation des campagnes et des analyses détaillées — le tout fonctionnant sur une infrastructure que vous contrôlez.

Contrairement aux plateformes d'e-mailing SaaS qui facturent par abonné ou par envoi, Mailtrain vous offre une capacité d'envoi illimitée via votre propre fournisseur SMTP. Vos données d'abonnés, l'historique de vos campagnes et les analyses d'engagement restent sur votre propre VPS, sans frais par e-mail et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement inclut MariaDB, Redis et MongoDB pour un fonctionnement complet et prêt à l'emploi.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Mailtrain

Gestion de la liste d'abonnés

Créer et gérer plusieurs listes d'abonnés avec des champs personnalisés, la segmentation et une hygiène de liste automatisée pour maintenir votre audience organisée.

Automatisation des campagnes

Créez des séquences d'e-mails déclenchées et des campagnes basées sur RSS qui s'envoient automatiquement en fonction des actions des abonnés ou à des intervalles programmés.

Templates d'emails MJML

Concevez des modèles d'e-mails responsives en utilisant le framework MJML directement dans le navigateur avec un éditeur visuel intégré pour des mises en page au pixel près.

Test A/B

Effectuez des tests A/B sur les lignes d'objet et le contenu pour optimiser les taux d'ouverture et les taux de clics avant d'envoyer à l'ensemble de votre liste.

Statistiques de campagne

Suivez les ouvertures, les clics, les désabonnements et les rejets par campagne avec des rapports détaillés pour mesurer et améliorer les performances des e-mails au fil du temps.

Accès multi-utilisateur

Accorder aux membres de l'équipe un accès basé sur les rôles avec des autorisations granulaires et des espaces de noms hiérarchiques pour gérer les campagnes entre les départements ou les clients.

Pourquoi exécuter Mailtrain avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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