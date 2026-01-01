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Moteur de recherche et d'analyse distribué basé sur Apache Lucene pour la recherche en texte intégral, la journalisation et l'analyse de données en temps réel.

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8 To de bande passante
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16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Elasticsearch ?

Elasticsearch est un moteur de recherche et d'analyse distribué, accessible via une API REST, au cœur de l'Elastic Stack. Basé sur Apache Lucene, il offre la recherche en texte intégral, des agrégations complexes et une indexation quasi en temps réel sur des ensembles de données massifs. Son architecture distribuée prend en charge le sharding et la réplication automatiques, permettant une évolutivité horizontale d'un nœud unique à un grand cluster.

Héberger soi-même Elasticsearch sur votre VPS vous offre des ressources dédiées pour des performances de requête constantes, un contrôle total sur la configuration de l'index et les politiques de rétention, ainsi que la possibilité de l'intégrer à votre propre pile de journalisation, de surveillance et d'applications sans tarification par document ni restrictions de fournisseur.

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Que créer avec {name} ?

Fonctionnalités clés de Elasticsearch

Recherche en texte intégral

Recherche puissante avec score de pertinence, surbrillance, correspondance floue et prise en charge des synonymes, basée sur la bibliothèque mature Apache Lucene.

Indexation en temps réel

Les documents deviennent consultables en quelques millisecondes après leur ingestion, permettant des analyses quasi en temps réel et une recherche instantanée sur des jeux de données mis à jour en continu.

Agrégations avancées

Calcule des métriques, des histogrammes et des regroupements multi-niveaux en une seule requête, alimentant les tableaux de bord interactifs et les rapports de business intelligence.

Architecture distribuée

Le partitionnement et la réplication automatiques distribuent les données sur plusieurs nœuds pour une haute disponibilité et une évolutivité horizontale à mesure que les volumes de données augmentent.

API JSON RESTful

Une interface HTTP/JSON simple permet à n'importe quel langage de programmation d'interroger, d'indexer et de gérer les données sans pilotes propriétaires ni configuration client complexe.

Pourquoi exécuter Elasticsearch avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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