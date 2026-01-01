Elasticsearch est un moteur de recherche et d'analyse distribué, accessible via une API REST, au cœur de l'Elastic Stack. Basé sur Apache Lucene, il offre la recherche en texte intégral, des agrégations complexes et une indexation quasi en temps réel sur des ensembles de données massifs. Son architecture distribuée prend en charge le sharding et la réplication automatiques, permettant une évolutivité horizontale d'un nœud unique à un grand cluster.

Héberger soi-même Elasticsearch sur votre VPS vous offre des ressources dédiées pour des performances de requête constantes, un contrôle total sur la configuration de l'index et les politiques de rétention, ainsi que la possibilité de l'intégrer à votre propre pile de journalisation, de surveillance et d'applications sans tarification par document ni restrictions de fournisseur.