Déployez PieFed en un clic.
Plateforme d'agrégation de liens et de discussion fédérée de type Reddit, dotée d'outils de modération de premier ordre et d'une interopérabilité ActivityPub.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PieFed ?
PieFed est un agrégateur de liens fédéré et une plateforme de discussion open-source — une alternative à Lemmy et Mbin écrite en Python avec Flask. Il se connecte au Fediverse plus large via ActivityPub afin que les utilisateurs de Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres serveurs compatibles puissent s'abonner aux communautés que vous hébergez, et que vos membres puissent suivre des communautés partout.
PieFed se distingue par un fort accent mis sur la santé de la communauté : des niveaux de confiance intégrés, des avertissements de contenu, la curation de flux basée sur des sujets et des outils de modération granulaires sont au cœur de la plateforme plutôt que des extensions ajoutées. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient la propriété du contenu, la politique de modération et les données des membres entièrement sous votre contrôle, sans manipulation algorithmique du flux ni verrouillage de la plateforme.
Fonctionnalités clés de PieFed
Fédération ActivityPub
Interagit avec Lemmy, Mbin, Mastodon et d'autres services Fediverse afin que vos communautés atteignent les utilisateurs à travers le réseau sans les enfermer sur une seule plateforme.
Modération de première classe
Les niveaux de confiance, les files d'attente de signalement, les avertissements de contenu et les règles spécifiques à chaque communauté donnent aux modérateurs un contrôle précis sur la qualité des discussions dès le premier jour.
Flux thématiques
Regroupez les communautés associées par thèmes et permettez aux utilisateurs de suivre des domaines d'intérêt entiers au lieu de s'abonner aux communautés une par une.
Vote et réponses en fil de discussion
Des commentaires hiérarchisés, à la manière de Reddit, avec un système de vote positif et négatif et plusieurs options de tri pour classer les discussions.
API intégrée
L'API Alpha compatible avec les clients Lemmy permet aux utilisateurs de naviguer et de publier à partir d'applications mobiles et de bureau tierces déjà présentes dans l'écosystème.
Pile Python légère
Flask, PostgreSQL, Redis et Celery fonctionnent efficacement sur du matériel VPS modeste, laissant une marge de manœuvre pour la croissance de la communauté sans coûts d'infrastructure.
Pourquoi exécuter PieFed avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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